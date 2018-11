Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. "Keiner, der bisher Leistungen bekommt, muss Angst haben, dass er etwas verliert": Dem Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Stefan Strobel, liegt dieser explizite Hinweis mit Blick auf das zum Jahresbeginn in Kraft getretene "Pflegestärkungsgesetz II" sehr am Herzen. In den zurückliegenden Wochen habe es bei der AOK zahlreiche Anfragen gegeben mit Blick auf die durch das neue Gesetz bedingten Änderungen wie neue Pflegegrade statt Pflegestufen oder eine veränderte Begutachtungssystematik, sagt Strobel im RNZ-Gespräch. Dabei sei offenkundig geworden, dass viele Versicherten durch die Veränderungen Nachteile befürchteten - was jedoch, so der AOK-Chef weiter "ganz und gar nicht der Fall ist. Im Gegenteil: Die neue Einstufungs-Systematik ist patientenorientierter und auch gerechter als vorher".

Hintergrund > Das Pflegestärkungsgesetz II soll das Leistungsangebot für Pflegebedürftige und Pflegende ausbauen. Kernpunkt ist ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der Demenzkranken Anspruch auf die gleichen Leistungen einräumt wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Damit verbunden ist ein neues Begutachtungsverfahren. Zugleich werden die bisherigen drei Pflegestufen auf fünf sogenannte [+] Lesen Sie mehr > Das Pflegestärkungsgesetz II soll das Leistungsangebot für Pflegebedürftige und Pflegende ausbauen. Kernpunkt ist ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der Demenzkranken Anspruch auf die gleichen Leistungen einräumt wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Damit verbunden ist ein neues Begutachtungsverfahren. Zugleich werden die bisherigen drei Pflegestufen auf fünf sogenannte Pflegegrade ausgeweitet, um so dem Pflegebedarf jedes Einzelnen präziser Rechnung tragen zu können. > Durch die Umstellung auf das neue System, die zum Jahresanfang erfolgt ist, soll keiner der heute rund 2,8 Millionen Leistungsbezieher aus der sozialen und der privaten Pflegeversicherung schlechtergestellt werden. Durch das neue System würden in den nächsten Jahren rund 500.000 Menschen mehr unterstützt, schätzt das Bundesgesundheitsministerium. > Menschen, die ein Familienmitglied pflegen, sollen unter anderem bei Sozialbeiträgen bessergestellt werden. So ist eine umfassende Absicherung der pflegenden Person in der Arbeitslosenversicherung vorgesehen, um den Versicherungsschutz für den Fall der Arbeitslosigkeit nach einer Pflegetätigkeit zu stärken. > Das Pflegestärkungsgesetz I ist bereits 2015 in Kraft getreten. Mit beiden Reformen ist eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung verbunden. Zunächst stieg er von 2,05 Prozent auf 2,35 Prozent; in diesem Jahr kommt eine weitere Steigerung um 0,2 Punkte auf 2,55 Prozent hinzu. Die Erhöhungen bringen sechs Milliarden Euro; davon sollen Leistungsausweitungen finanziert werden. dpa

Nach Strobels Darstellung müssen Versicherte, die nach dem neuen Gesetz alle neu eingestuft werden (siehe "Hintergrund" links), dafür nicht selbst aktiv werden: "Das erfolgt automatisch, und dabei verliert keiner etwas". Klar sei indes, dass es trotzdem einen hohen Beratungsbedarf gebe - und darauf habe sich sein Haus eingestellt. "Wir haben ein eigenes Projekt dafür entwickelt, und die Mitarbeiter in unseren insgesamt 23 Kundencentern in der Region sind darauf vorbereitet." Wer Beratungsbedarf habe, könne die AOK jederzeit auch direkt kontaktieren und Beratungstermine vereinbaren, für die man sich Zeit nehme, so der AOK-Geschäftsführer. Schließlich sei das Thema Pflege "eine Zukunfts-Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte". Und damit einher gehe die Notwendigkeit zu "einem Versorgungs-Management, wie es bei uns künftig so genannte Versorgungs.-Manager leisten werden".

Mit Blick auf die in der Region ständig wachsenden Mitgliederzahlen der AOK Rhein-Neckar-Odenwald unterstreicht Stefan Strobel, dass "selbstverständlich unsere 23 Kundencenter alle erhalten bleiben werden". Sein Haus setze dabei auch auf Präsenz im flachen Land, wo die Menschen ja oft weite Wege machen müssten, auch wenn sie etwa zum Arzt wollten. Nicht zuletzt auf diese Präsenz führt es der Geschäftsführer auch zurück, dass die AOK Rhein-Neckar-Odenwald mittlerweile über 405.000 Versicherte hat - was eine Steigerung um über 50.000 allein in den letzten sechs Jahren entspricht. "Andere", so Stefan Strobel, "ziehen sich aus der Fläche zurück - wir sind und wir bleiben dort."

Die Versorgung im ländlichen Bereich ist für den AOK-Chef generell ein großes Thema. Nachdem dort der Ärzte-Bedarf immer dringlicher werde, gelte es, gemeinsam mit den Kommunen neue Ideen zu entwickeln. "Und da sind wir gerne mit im Boot". Sein Haus habe durchaus Modelle, mit denen man versuchen könne und müsse, gerade auch junge Mediziner in Hausarzt-Praxen im ländlichen Raum zu bringen - was zu seinem Leidwesen dort noch immer nicht alle als öffentliche Aufgabe betrachteten. "Das müssen wir ändern und dieses Thema vorantreiben", so Strobel.

Mit Blick auf die Versicherten stellt der AOK-Geschäftsführer für das neue Jahr in Aussicht, dass "unser Beitragssatz auf jeden Fall stabil bleiben wird", wie er sagt. Für das zurückliegenden Jahr habe man eine gute Bilanz vorzuweisen: "Die AOK ist gesund". Im Übrigen habe man bereits die Folgejahre im Blick: "Und da können wir schon jetzt sagen, dass wir uns verstärkt des Themas Prävention annehmen und auch dort unsere Kernkompetenzen ausweiten werden".