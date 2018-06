Karlsruhe/Germersheim. (dpa) Das Karlsruher Unternehmen "Deutsche Erdwärme" will ein neues Erdwärmekraftwerk in der nahen Südpfalz errichten. Bevor der Genehmigungsprozess ins Rollen kommt, will das Unternehmen am 24. Januar bei einem "Infomarkt" in Germersheim den Bürgern ihre Pläne vorstellen. Diskutiert werden soll auch auf der Internetplattform www.bürgerdialog-geowärme.de, die voraussichtlich Mitte Dezember freigeschaltet wird.

"Uns ist es sehr wichtig, dass auf diesem Weg gerade die Vorbehalte und Ängste zur Sprache kommen - und hoffentlich auch ausgeräumt werden können -, die beim Thema Geothermie in der Region zu Recht im Raum stehen", sagte Lutz Stahl von der Deutschen Erdwärme. Die Anlagen nutzen heißes Wasser aus der Tiefe zur Strom- und Wärmeproduktion.

Nach Vorfällen im südpfälzischen Landau genießt die Geothermie in der Region nicht den besten Ruf. In Landau war im März 2014 ein Erdwärmekraftwerk abgeschaltet worden, nachdem sich der Boden in der Umgebung stellenweise um mehrere Zentimeter gehoben hatte. Experten brachten das mit dem Kraftwerk in Zusammenhang.

Stahl sagte, bei der Planung der Kraftwerke habe sich viel getan. Man sei sicher, dass so ein Vorfall wie in Landau nicht wieder passiere.