Von Kirsten Baumbusch

Heiligkreuzsteinach. Ein gutes Buch kann für die in Heiligkreuzsteinach lebende Schriftstellerin Andrea Liebers vor allem eins: Es fesselt von der ersten bis zur allerletzten Seite. Wie das gelingt, vermittelt die 52-jährige Karlsruherin, die Germanistik und Latein studierte und über europäische Wundergeschichte promoviert hat, kleinen und großen Leuten in ihren Schreibwerkstätten. Nun ist gerade ihr eigenes, jüngstes Werk erschienen. "Die Mackarelli wacht auf!", lautet der Titel. Das knapp 90 Seiten umfassende, von Manfred Schmidt illustrierte Buch, bringt in seinen Lesern eine ganz besondere Saite zum Schwingen.

Worum geht es? Lotte Mackarelli ist ein echter Star. Sie hat alles, was man sich nur wünschen kann. Sie besitzt Häuser, Inseln, Schiffe, Unternehmen und verfügt auch noch über die schönste Stimme der Welt. Alle liegen ihr zu Füßen und lesen ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Trotzdem ist sie unglücklich. Glaubt aber, wenn sie aus ihren Firmen und Anlagen nur immer mehr herauspresst, werde es schon irgendwann kommen, das große Glück.

Dann passiert vor den Augen der Welt im Opernhaus von Kopenhagen das größtmögliche Unglück einer Sängerin: Sie hat einen Frosch im Hals und die Töne bleiben ihr buchstäblich darin stecken. Verzweiflung! Frida, die elfjährige Tochter des Bühnenarztes, schafft es schließlich, mit ihrem Mut und ihrer Offenheit der Sängerin die Augen zu öffnen, ihr die Stimme wieder zu geben und sie zu einem besseren, mitfühlenden Menschen zu machen.

Welche Rolle der höchst musikalische Frosch und sein Kontakt zur geheimnisvollen Wasserwelt hierbei spielen, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Man muss kein Kind sein, um "Die Mackarelli wacht auf!" zu verschlingen. Und wen wünscht sich Andrea Liebers als Leser? "Alle", sagt sie und lacht,"alle, die die Musik lieben; diejenigen, die Kinder mögen; die, denen Umwelt und Nachhaltigkeit am Herzen liegen und vor allem diejenigen, die das Kind in ihrem Innern nicht vergessen haben".

Entstanden ist die Geschichte aus der Auseinandersetzung der Autorin mit dem Raubtierkapitalismus und dessen Auswirkungen auf die Umwelt. "Was steckt da dahinter, was treibt die Menschen, nach immer mehr zu streben? Und warum finden Vertreter dieser Einstellung nicht zur Erfüllung, obwohl sie von allem mehr als genug haben?", hat sie sich gefragt. Themen, die auch Kinder umtreiben, das erlebt die Autorin auf Lesungen und in Schreibwerkstätten. "Kinder machen sich über die Zerstörung unserer Umwelt viele Gedanken und wollen wissen, was dahinter steckt".

Dass es falsche Glaubenssätze und lieb gewonnene Lebenslügen sind, die Erwachsene dazu bringen, so rabiat mit allem umzugehen, entlarvt im Roman das Mädchen Frida. "Sie weiß, was sie will, und lässt sich nicht blenden, auch wenn ihr Vater sich für sie schämt", beschreibt Andrea Liebers ihre kleine Heldin.

Dass es sich bei ihrer Protagonistin um eine Opernsängerin handelt, kommt nicht von ungefähr. Symbolisiert Singen doch für ihre Schöpferin die pralle Lebensfreude. Die wird wohl auch im zweiten Band zu spüren sein, den Andrea Liebers bereits in ihrem Herzen bewegt.

Dann ist die Mackarelli nämlich nicht nur aufgewacht, sondern reißt auch das Steuer herum.

Info: Andrea Liebers: Die Mackarelli wacht auf! Edition Blumenau, ISBN 978-3-3981618808, 10 Euro.