Rhein-Neckar. (RNZ/lrs) "Hoch das Bein" ist in diesen närrischen Tagen vor dem Fastnachts-Höhepunkt an diesem Wochenende ein Signal, auf das immer mehr nicht nur die jungen närrischen Damen wie Funkenmariechen und andere hören, sondern zunehmend auch die Herren der närrischen Schöpfung. Denn der junge Narr scheut die körperliche Anstrengung nicht: Ihn zieht es immer häufiger ins Männerballett - zumindest im Gebiet der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine. Dort toben sich junge Narren heutzutage besonders gerne aus. In letzter Zeit erfreuten sich die sportlich-akrobatischen Gruppen beim Nachwuchs zunehmender Beliebtheit, sagt der Sprecher der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Rainer Holzhauser.

Seine Organisation vertritt nach eigenen Angaben 395 Vereine mit alles in allem etwa 85 000 (!) Aktiven in den Bezirken Vorder- und Westpfalz sowie Nord- und Mittelbaden. Auch die meisten närrischen Vereine und Vereinigungen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind ihr angegliedert. Sie ist der zweitgrößte Landesverband im Bund Deutscher Karneval.

Nachwuchsprobleme haben die Narren nach Holzhausers Angaben im Verbandsgebiet tendenziell nicht. "Sicher kommt es vereinzelt in wenigen kleinen Vereinen zu Ausdünnungen, die aber wiederum von anderen Nachbarvereinen wieder ausgeglichen werden", sagt er. Grundsätzlich komme es auf das Angebot an, das der Jugend gemacht wird. "Wer sportlich sehr aktiv ist, bewegt sich in den Tanzgarden oder den Männerballetten."

Wer musikalisch etwas tun wolle, könne sich in den zahlreichen Guggemusik-Gruppen engagieren. Ihr Repertoire reiche mittlerweile bis hin zur Rockmusik, zudem dienten sie als Fanfaren-, Trompeter- oder Schlagzeugschulen.

Das zahlenmäßige Verhältnis von alten zu jungen Vereinsmitgliedern fällt Holzhauser zufolge regional sehr unterschiedlich aus. "Hier ist es in den Ballungsgebieten sicher so, dass es einige Vereine gibt, die eher auf älteres Stammpersonal zurückgreifen", sagt er. Umsichtig geführte Vereine hätten rechtzeitig eine intensive Nachwuchsförderung betrieben und können deshalb auf einen "gesunden Personal-Mix" zurückgreifen. "Hier lernt der Neuling vom Altgedienten, und wenn die Chemie stimmt, ist solch ein Team unschlagbar."

Wie der Anteil von Alten und Jungen genau aussehe, werde statistisch allerdings nicht erhoben, so der Sprecher der Karnevalvereinigung.