Von Willi Berg

Neckarsteinach/Saarbrücken. Die frühere Betreiberin eines Flatrate-Bordells in Neckarsteinach muss für vier Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Saarbrücken befand die 45-jährige Rumänin der Zuhälterei und der Steuerhinterziehung für schuldig. Die Strafkammer folgte dem Antrag der Heidelberger Verteidigerin Andrea Combé. Im Internet wurde das Etablissement als eine "Wohlfühloase" angepriesen. Weniger wohl dürften sich die angeblich "tabulosen Frauen" gefühlt haben, die dort für wenige Euro anschafften.

Dagegen sahnte die Betreiberin mächtig ab. Von 2010 bis 2014 soll das Bordell im Ortsteil Darsberg jährlich mehrere Hunderttausend Euro umgesetzt haben. Darüber führte die Rumänin genau Buch. Nicht so genau nahm sie es jedoch mit ihrer Steuerpflicht. Laut Urteil hat sie rund 400 000 Euro hinterzogen. In der Anklage war ursprünglich sogar von 800 000 Euro die Rede. Bei den rumänischen Prostituierten, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen, blieb dagegen kaum etwas von dem Geld hängen. Einige hatten zunächst in Saarbrücken auf dem Straßenstrich angeschafft und wurden dann von zwei Zuhältern wie Vieh verkauft.

Die Bordellbesitzerin zahlte ihnen einige Tausend Euro für jede der Frauen, denen die Pässe abgenommen wurden. Mit Prostitution mussten sie dann diese "Schulden" in dem Dorfpuff abarbeiten. Abgerechnet wurde anhand einer Strichliste - pro Kunde ein Strich. Für jeden Freier bekamen die Frauen oftmals nur zwischen sieben und zwölf Euro gutgeschrieben. Die Männer zahlten nach dem menschenverachtenden "Flatrate-Modell" je nach Tageszeit einmalig zwischen 70 und 100 Euro.

Soweit es die Manneskraft zuließ, konnten sie mit mehreren Frauen verkehren, außerdem unbegrenzt essen und trinken. Das "Babylon" ist vielen Bewohnern des idyllischen Odenwalddorfes seit Jahren ein Dorn im Auge. Sie berichteten immer wieder von unhaltbaren Zuständen, von Gewalt gegen Frauen, obszönem Verhalten und Lärm bis in die späte Nacht. Das Problem sei von der Stadt heruntergespielt worden, beklagte eine Darsbergerin. Wenn die Polizei gerufen wurde, habe es manchmal zwei Stunden gedauert, bis eine Streife vor Ort war.

Mehrfach kam es zu Razzien. So Ende 2010 nach einer Serie von 50 Einbrüchen in der Region. Die beiden rumänischen Täter wohnten zeitweilig in dem Bordell und brachen von dort nachts zu ihren Beutezügen auf. Sie richteten an den Gebäuden Schäden von 120 000 Euro an, der Wert der Beute betrug nur 25 000 Euro. In einer Arztpraxis ließen die Täter auch Viagra mitgehen.

Das Heidelberger Landgericht verhängte 2011 mehrjährige Haftstrafen. Die letzte Razzia fand im Frühjahr diesen Jahres statt durch saarländische und hessische Polizisten. Nach der Verhaftung der Bordellbesitzerin war das "Babylon" monatelang verweist. Am 9. Oktober wurde der Sexclub wieder eröffnet. Nun besteht aber die Chance, das Bordell endgültig dichtzumachen. Denn nach Ansicht von Bürgermeister Herold Pfeifer handelt es sich um eine Neueröffnung, wie er im Hauptausschuss mitteilte.

Da sich die Rechtssprechung zur Baunutzungsverordnung inzwischen geändert habe, sei Prostitution in einem Dorf nunmehr verboten. Man habe die Bauaufsicht beim Kreis Bergstraße informiert, die prüfen soll, ob eine Nutzung als Bordell noch zulässig ist. Nichts ändern wird sich für die beiden anderen Etablissements im Stadtgebiet an der Durchgangsstraße B 37. Denn Neckarsteinach ist kein Sperrgebiet. Anders als in Baden-Württemberg sind in Hessen Bordelle auch in Kleinstädten erlaubt. Dieser Umstand beschert der südhessischen Vierburgenstadt so manchen "Sextourismus" aus dem Nachbarland.