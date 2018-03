Neckargemünd. (pol/mün) Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am Samstagabend gegen 19:35 Uhr eine Radfahrerin, die verbotswidrig in Neckargemünd den Gehweg in der Neckarsteinacher Straße in westlicher Richtung befuhr. Die 51-Jährige fiel hierbei auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Deshalb musste eine 18-jährige Fahrerin eines Twike, einem dreirädrigen Elektrofahrzeug, ausweichen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Die Radfahrerin, die Twike-Fahrerin und ihre 48-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3200 Euro. Das Twike war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.