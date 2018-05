Von Peter Wiest

Mannheim. Ein ganzer Stadtteil ist fassungslos und steht unter Schock: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Freitag in Mannheim-Neckarau die Nachricht von dem schrecklichen Verbrechen, das nach RNZ-Informationen dort in der Schulstraße geschehen war. Wie die Polizei erst am Freitagabend berichtete, war ein zehnjähriges Mädchen gewaltsam zu Tode gekommen.

Die 38-jährige Mutter des Kindes wurde noch am Tatort festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Samstag durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen die 38-jährige Mannheimerin erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, ihre 10-jährige Tochter in der Nacht zum Freitag in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Mannheim-Neckarau mittels mehrerer Messerstiche getötet zu haben. Wie bereits berichtet, wurde der Polizei das Verbrechen im Laufe des Freitagvormittags gemeldet.



Im Zuge der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erhärtete sich der Verdacht gegen die Mutter des Kindes immer mehr. Nach der Haftvorführung bei der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim und der Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls wurde die Beschuldigte am Samstag gegen 14.20 Uhr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Über die Hintergründe der schrecklichen Tat und das konkrete Tatgeschehen waren zunächst keine weiteren Auskünfte zu erhalten. "Wir wissen derzeit noch nicht, inwieweit eventuell der eine oder andere Umstand für das Tatgeschehen ausschlaggebend war", sagte dazu ein Polizeisprecher.