Von Stefan Kern

Schwetzingen. Für ein paar Stunden wird die kurfürstliche Residenz zur Zeitmaschine: Alle Zeichen deuten für den Samstagabend und den Sonntag in Richtung Vergangenheit. Schauspiel, Ausstellungen und offene Türen: All dies ermöglicht einen Blick in die Geschichte der Stadt Schwetzingen, die in diesem Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen feiert. Nicht zuletzt deshalb wird der landesweite "Tag des offenen Denkmals" am Samstag in Schwetzingen eröffnet, wo die Staatlichen Schlösser und Gärten das Hoftheater im Schloss als Schauplatz für den Festakt zur Verfügung stellen. Ein absoluter Höhepunkt wird dann die "Nacht des offenen Denkmals" sein: Mit einem umfangreichen Programm mit 30 Aktionen von Samstagabend bis nach Mitternacht.

Ganz Baden-Württemberg feiert dann mit Schwetzingen seine Denkmäler - und nicht nur die. Bürgermeister Matthias Steffan, der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, Professor Claus Wolf, und der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, haben das Ganze bereits vorab zu einem "Fest mit der und für die Geschichte" erklärt.

Nach dem Festakt im Rokokotheater am Samstagnachmittag startet das Historienfest gegen 19 Uhr. Sehenswerte und ungewöhnliche Bauten öffnen in dieser Nacht ihre Türen: Das barocke Hexenhäusel etwa; die Justizakademie am Schloss mit der Hirschgalerie - und natürlich sämtliche Sakralbauten. Darüber hinaus werden Führungen angeboten, wie beispielsweise "Von Ort zu Ort - das 18. Jahrhundert in Schwetzingen" oder "Vom Pferdestall zum Konsumtempel - der Schwetzinger Marstall".

Zugleich wird die Schwetzinger Bahnhofsanlage zu einer Theaterbühne umfunktioniert. Gezeigt werden dort Ereignisse aus der 1250-jährigen Stadtgeschichte. Ein Schauspiel bietet auch das um die vorletzte Jahrhundertwende erbaute Capitol-Kino, das 1976 geschlossen wurde. Um die Zukunft dieses Baus wird in Schwetzingen übrigens gerade intensiv gerungen. Und im Palais Hirsch erleben die Besucher im Rahmen der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik ein Konzert und Impulsvorträge zur Tradition höfischer Musik des 18. Jahrhunderts.

Schwetzingen gleiche an diesem Abend einer historischen Schatztruhe, sagen die Initiatoren euphorisch: "Und das weit über das Schloss und seinen Garten hinaus." Trotzdem steht das Schloss am eigentlichen Denkmaltag, dem Sonntag, ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit. Werden doch dort nach über einjähriger Bauzeit die historischen Gemächer des Kurfürsten wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Außerdem wird auch das neue Besucherzentrum in der ehemaligen Hofstube aus dem 16. Jahrhundert eröffnet. Den ganzen Tag über sind dann die Türen zu den historischen Schlossräumen geöffnet - und das kostenlos. Hier, so Michael Hörrmann, werde Geschichte "im wahrsten Sinne des Worts fass- und greifbar".

Sicher sind sich die Initiatoren der Veranstaltung, dass man am kommenden Wochenende in Schwetzingen eine "neue alte Welt" entdecken kann und die Stadt danach mit anderen Augen sehen wird: Die Residenz sei "eben mehr als Spargel und Kulturmetropole".

Info: Nacht des offenen Denkmals in Schwetzingen am Samstag, 10. September, ab 19 Uhr. Am Sonntag ist das Schloss für Besucher kostenfrei zugänglich. www.schwetzingen.de.