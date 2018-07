Von Hans-Joachim Heinz

Es kommt äußerst selten vor, dass ein Dirigent eine knappe halbe Stunde nach Konzertende noch einmal Applaus erhält. So geschehen am Samstagabend, als der stellvertretende Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Alois Seidlmeier am Paradeplatz die letzte Straßenbahn der Linie 2 Richtung Feudenheim bestieg und diejenigen Fahrgäste, die zuvor eine äußerst gelungene Premiere von "Schloss in Flammen" in Mannheim erlebt hatten, spontan Beifall spendeten.

Es war eines dieser Konzerte, bei der sowohl Klassikfreunde als auch das Eventpublikum voll auf ihre Kosten kamen. Hatte der pfälzische Veranstalter "Yellow Concerts" nach den guten Erfahrungen aus dem Schwetzinger Schlossgarten deutlich preiswertere Picknickplätze angeboten, die am Haupteingang des Schlosses per Trassierband abgesperrt waren. Aber mit viel Einfallsreichtum wurde der Tatsache, dass hier auf dem hart gepflastertem Untergrund des Ehrenhofes "campiert" werden musste, getrotzt. Da waren dekorierte Biertischgarnituren ebenso dabei wie Isomatten oder Luftmatratzen (siehe Bilderstrecke).

Und diese Besucher genossen ebenso wie die in den bestuhlten Reihen davor - insgesamt pilgerten über 3000 ins Schloss - exquisite Klänge, dargeboten vom Orchester und verschiedenen Solisten des Nationaltheaters. Glücklicherweise hatten die Verantwortlichen darauf verzichtet, ein "Best of Klassik" zu präsentieren. Natürlich waren ein paar Ohrwürmer wie etwa die Arie des Tamino aus Mozarts Zauberflöte oder als Zugabe das bombastische "Pomp and Circumstance" von Sir Edward Elgar dabei, letztlich aber wurde versucht, auch etwas unbekanntere Stücke wie etwa direkt vor der Pause die fabelhafte Ouvertüre aus der Oper "Ruslan und Ljudmila" von Michail Iwanowitsch Glinka zu Gehör zu bringen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten übrigens die im Ehrenhof verteilten "Versorgungsinseln" ihre Grills und Öfen angeworfen, der Wind ließ die Vielfalt des Angebots erahnen. An diesem "wunderbaren, blau gehimmelten Abend", wie nicht nur Moderator Christian "Chako" Habekost empfand, zeigte sich der Wind als einziger Störenfried, was dazu führte, dass bisweilen ein "leichtes Donnergrollen" über die großen Lautsprecher zu vernehmen war. Denn die Bismarckstraße am Eingang des Schlosses war zuvor für die Dauer des Konzerts für den Straßenverkehr gesperrt worden.

"Chako" wiederum führte mit gewohnt launigen Worten durchs Programm und sprach dabei auch aktuelle Ereignisse wie die geplante Auflösung des Bereichs Klassik an der Musikhochschule an. "Wir schicken nach Ludwigshafen Rauchschaden der Begeisterung", erinnerte der Comedian vor dem großen Finale mit einem von Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer exakt auf Händels Feuerwerksmusik abgestimmten großartigen Feuerwerk daran, dass die "vun driwwe" vor vier Wochen beim Brand auf der Parkinsel unangenehmere Gerüche herübergesandt hatten.

Nach über drei Stunden - "Sonst dreht der Hausmeister der Stadt den Saft ab" (Habekost) - war dann Schluss, und Veranstalter Erwin Clausen denkt nach diesem Erfolg an eine Wiederholung. Gut so!