Von Volker Knopf, RNZ Karlsruhe

Karlsruhe/Bretten. Es ist eine abscheuliche Tat, die sprachlos macht. Seit gestern steht ein 24-Jähriger vor dem Karlsruher Landgericht, dem vorgeworfen wird, seine damals hochschwangere Lebensgefährtin in Bretten auf grausamste Weise getötet zu haben. Auch das Kind überlebte nicht.

Im Gerichtssaal sitzt ein kleiner, stämmiger Mann mit gesenktem Kopf. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Leonhard Schmidt nach dem Warum, antwortet der türkische Staatsbürger mit brüchiger Stimme lediglich: "Ich kann mich an nichts erinnern." Laut Anklage hatte seine Partnerin am Morgen des 19. Januar genug von den Drohungen und Schlägen des nun Angeklagten. Sie wollte die für den nächsten Tag geplante Hochzeit platzen lassen.

Dies habe den 24-Jährigen so in Rage gebracht, dass er mit einem Küchenmesser mehr als 20 Mal auf die Frau einstach. Die 25 Zentimeter lange Klinge traf Kopf, Bauch, Brust und Arme des Opfers, trägt Oberstaatsanwalt Klaus Armbrust beim Verlesen der Anklageschrift vor. Die 23-Jährige, die blutend im Treppenhaus gefunden wurde, verstarb trotz mehrerer Notoperationen einige Tage später in einer Karlsruher Klinik. Auch das noch im Brettener Krankenhaus per Notkaiserschnitt zur Welt gebrachte Kind konnte nicht mehr gerettet werden. Es starb infolge massiven Sauerstoffmangels. Die Anklage laute auf Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke sowie auf einen besonders schweren Fall des Abbruchs einer Schwangerschaft, sagt Armbrust.

Der 24-Jährige beruft sich auf einen totalen Gedächtnisverlust. "Ich weiß es nicht", antwortet der Mann auf die Fragen von Richter Schmidt, wie er heißt, wie alt er ist und welche Staatsangehörigkeit er habe. "Wissen Sie, wo sie sich gerade befinden?" - Kopfschütteln beim Angeklagten. Nur so viel sagt der Angeklagte noch: "Ich fühle mich nicht gut und habe große psychische Probleme."

Da könne man wohl nichts machen, kommentiert Schmidt den vermeintlichen Blackout. "Ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll." Etwas Licht ins Dunkel bringt der Oberstaatsanwalt, der daran erinnert, dass der Angeklagte bereits dem Sachverständigen einen Gedächtnisverlust vorgespielt habe. Der Psychologe glaubte dem 24-Jährigen nicht. Redebereit war der mutmaßliche Mörder gegenüber dem Haftrichter nach seiner Festnahme in Frankreich und der Auslieferung nach Deutschland im März. Damals behauptete der Angeklagte, die Familie seiner künftigen Braut habe die Hochzeit unterbinden wolle, weil er Kurde sei. Und überhaupt: "Ich kann niemandem so etwas antun, den ich so geliebt habe", zitiert Schmidt aus dem Protokoll. Die abgesagte Hochzeit sei für ihn völlig überraschend und "ein Weltuntergang" gewesen.

Die Eltern des Opfers zeichnen in ihren gestrigen Aussagen das Bild einer von Gewalt und Einschüchterung geprägten Beziehung. "Er war ein schlechter, ein ehrloser Mensch", sagt der Vater über den Angeklagten. Dieser habe seine Tochter geschlagen und bedroht. "Auch mich hat er einmal gewürgt." Die Mutter sagt per Video aus. Die Eltern hätten der Tochter dringend von der Hochzeit abgeraten. Ihr Freund, ein geduldeter Asylbewerber, habe sie nur heiraten wollen, um in Deutschland zu bleiben. Das erste Kind des Paares habe vornehmlich bei ihnen im Murgtal gelebt, um es vor der gewalttätigen Atmosphäre zu schützen.

Der Prozess wird morgen mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt. Das Urteil wird für den 29. Oktober erwartet.