Da können die fröhlichen Kinder auf dieser Werbetafel an der Autobahn noch so heftig winken, die Menschen im badischen Laudenbach denken nicht mal im Traum daran, das Bundesland zu wechseln. Foto: Dorn

Von Stefan Hagen und Christoph Moll

Laudenbach/Neckarsteinach. Was unterscheidet die Menschen in Laudenbach und Neckarsteinach? Ganz einfach: Die einen leben in Baden (Laudenbach), die anderen in Hessen (Neckarsteinach). Und während die einen lieber heute als morgen das Bundesland wechseln würden, kämen die anderen nicht mal im Traum auf die Idee, ihrer angestammten Heimat den Rücken zu kehren.

Doch der Reihe nach: "Das ist eine Schweinerei, wir sollten uns überlegen, ob wir uns nicht Baden-Württemberg anschließen können, dort geht man besser mit den Kommunen um", hatte Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer (SPD) in der Versammlung der Stadtverordneten gewettert. Viele dachten an einen Scherz, doch Pfeifer meint es ernst.

Grund für diese Aussage war die schlechte Finanzausstattung der Kommunen in Hessen. Neckarsteinach kämpft mit einem jährlichen Defizit von 700.000 Euro und hat sechs Millionen Euro Schulden angehäuft. Inzwischen hat die hessische Staatskanzlei den Plänen eine Absage erteilt, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann würde die Stadt aber aufnehmen. Auch die grünen Landtagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel und Uli Sckerl begrüßen die "Wechselbereitschaft" von Neckarsteinach nach Baden-Württemberg. "Aus unserer Sicht ist das eine gute Sache - herzlich willkommen liebe Nachbarn am Neckar", heißt es in einer Pressemitteilung.

Ortswechsel: Die Gemeinde Laudenbach liegt idyllisch an der badischen Bergstraße, direkt an der hessischen Landesgrenze. Im benachbarten Heppenheim, Heimatstadt von Formel-1-Pilot Sebastian Vettel, geht man gerne mal einkaufen, auch den Wein von der hessischen Bergstraße lässt man sich ab und an munden. Doch was dieser Tage passiert ist, war dann doch zu viel Nähe ...

Da klingelte es in Laudenbach an zahlreichen Türen, die verduzten Bürger bekamen ein Mikrofon unter die Nase gehalten und eine geradezu schockierende Frage gestellt: "Was sagen Sie dazu, dass die Landesgrenze verschoben wurde und Sie ab sofort nicht mehr in Baden-Württemberg wohnen?" Im Hintergrund war ein Vermessungsteam bereits dabei, vollendete Tatsachen zu schaffen.

Was die Befragten in diesem Moment nicht wussten: Bei dieser Aktion handelte es sich um eine Aktion der Sympathiekampagne des Landes Baden-Württemberg "Wir können alles. Außer Hochdeutsch". Das Fernsehteam wurde vom bekannten TV-Komiker Pierre M. Krause angeführt.

Und der musste sich einiges anhören, die Reaktionen waren heftig und eindeutig: "Da werden wir protestieren", schallte es ihm entgegen, ein Bürger drohte sogar damit, die Polizei zu holen. "Das find' ich gar nicht gut", "Ich bin extra von Hessen hierher gezogen", "Nach Hessen? Das wird hart".

Andere nahmen die Angelegenheit mit Humor. "Meine Sachen kommen aber nach Baden-Württemberg", sagte ein Anwohner, dessen Haus mitten auf der "neuen" Landesgrenze lag. Zwei Feiertage weniger, keine Pfingstferien: Nein, für einen Wechsel nach Hessen wurden einfach keine Gründe gefunden. Für den Auftraggeber, das Staatsministerium in Stuttgart, steht damit fest: "Wer einmal in Baden-Württemberg lebt, will nie wieder hier weg."

Das Video mit den Reaktionen aus Laudenbach.