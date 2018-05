Eppelheim/Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. (STW/mün) Die Erdgasversorgung in Eppelheim, Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt ist seit Samstagabend, 26. Juli, wieder hergestellt. Das teilen die Stadtwerke mit. In den Gemeinden war die Erdgasversorgung nach einer technischen Störung ab der Mittagszeit am Samstag unterbrochen.

Eppelheim liegt im Netzgebiet der Stadtwerke Heidelberg Netze; Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt in dem der Stadtwerke Schwetzingen. Beide Unternehmen waren vor Ort, um die Versorgung so zügig wie möglich wieder aufzunehmen.