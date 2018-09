Am Samstag, 1. November, protestierten etwa 400 Menschen gegen den NPD-Parteitag in der Weinheimer Stadthalle. Foto: Archiv

Von Kevin Hagen

Rhein-Neckar. Man kann es drehen und wenden wie man will: Am Ende war es eine krachende Niederlage für die Stadt Weinheim. Der Plan, der rechtsextreme Partei NPD mit Verweis auf einen eilig aufgefüllten Terminkalender den Zugang zur eigenen Stadthalle zu verweigern, endete bekanntlich vor dem Staatsgerichtshof in Stuttgart. Mit der Begründung, man sei an den entsprechenden Tagen ausgebucht oder schließe die Halle wegen eines Feiertages, kam die Stadt nicht durch.

Dass bei der Argumentation ein bisschen getrickst wurde, um die Rechtsextremen fern zu halten, erzählen Stadträte im Hintergrundgespräch recht freimütig. So ungewöhnlich ist der Vorgang auch gar nicht; die Intention ist nachvollziehbar. Mit Händen und Füßen wehren sich Kommunen in der ganzen Republik seit Jahren gegen die Image schädigenden Treffen der Rechten. Wer will schon Nazi-Parolen und braune Horden vor der Haustür?

Der Weinheimer Gemeinderat hat jetzt trotzdem beschlossen, nicht grundsätzlich die Politik aus der Stadthalle zu werfen (wir berichteten). Damit ist aber auch klar: Ein weiterer NPD-Parteitag wäre in der Zweiburgenstadt in Zukunft kaum zu verhindern.

Aber warum eigentlich nicht? Warum kann eine Stadt als Eigentümerin nicht einfach bestimmen, wer in ihre Hallen marschiert, und wer nicht?

Eine Antwort findet man im Grundgesetz: Dort ist das Gleichheitsgebot festgeschrieben - ein rechtsstaatliches Prinzip, nach dem auch Parteien nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen. "Wenn Kommunen die Hallen also grundsätzlich für politische Veranstaltungen zur Verfügung stellen, müssen sie das auch für alle Parteien tun, solange diese nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten wurden", erklärt Jürgen Fleckenstein, Professor für Rechts- und Kommunalwissenschaften an der Hochschule Kehl, im Gespräch mit der RNZ.

Das heißt im Umkehrschluss aber: Auch andere Städte in der Region müssen damit rechnen, von der NPD mit ihrem laut Verfassungsschutz besonders aktiven Kreisverband Rhein-Neckar ins Visier genommen zu werden.

Zum Beispiel Sinsheim. Die Stadt galt ohnehin bei Beobachtern der Szene lange als heißer Kandidat für den zurückliegenden Parteitag. Schließlich hatte es hier in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Nazi-Aufmärsche gegeben, getragen auch von einer gut mit der Partei vernetzten Kameradschaftsszene. Auch die Sinsheimer Stadthalle durften bisher andere Parteien nutzen. Was will man also tun, wenn die Rechtsextremen tatsächlich anklopfen?

Oberbürgermeister Jörg Albrecht (CDU) lässt auf Anfrage lediglich mitteilen: "Die Stadt Sinsheim vergibt die öffentlichen Räume im Rahmen der geltenden Bestimmungen." Das klingt nach Resignation, könnte aber natürlich auch nur bedeuten, dass man sich nicht in die Karten gucken lassen möchte.

Ähnlich äußert man sich in Mannheim. Dort war der Rosengarten bereits ebenfalls Schauplatz von Parteitagen. Betrieben wird die Einrichtung von m:con - einer Tochtergesellschaft der Stadt. Doch auch teilkommunale Einrichtungen müssen sich dem Gleichheitsgrundsatz unterwerfen, erklärt Jurist Fleckenstein. "Wenn sie kommunal beherrscht werden", sagt er, "dürfen sie nicht ins Privatrecht abgleiten." Eine Sprecherin sagt dazu nur: "Falls eine Anfrage käme, gibt es einen entsprechenden Plan." Welchen, das sagt sie nicht.

In Wiesloch, wo 2012 Neonazis aufmarschierten, will man dagegen der NPD auf jeden Fall den Zutritt zu städtischen Einrichtungen verweigern. Wichtig sei, "Missfallen" zum Ausdruck zu bringen - und zu zeigen, dass man wenigstens versucht, solche Veranstaltungen zu verhindern, heißt es aus der Verwaltung. "Dann haben es die Menschen, die dagegen auf die Straße gehen, leichter."

In Heidelberg erinnert man sich an Zeiten, in denen "Strohmänner" versucht hätten, den Großen Saal der Stadthalle für rechtsextreme Gruppen anzumieten. Man habe damals vereinbart, in einem solchen Fall die Anfrage vom Rechtsamt durchleuchten zu lassen. Gleichzeitig werde der Oberbürgermeister informiert. Es sei nicht das Ziel, Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu beschränken, heißt es bei der Heidelberg Marketing GmbH. Aber: "Es kann nicht das Interesse der Stadt sein, dass sie in eigenen Räumen Gruppierungen ein Forum gibt, die den Boden der demokratischen Rechtsordnung verlassen haben."