Von Alexander Albrecht und dpa

Mannheim/Trossingen. Im Streit um die Kürzungen an den baden-württembergischen Musikhochschulen hat sich der Ton deutlich verbessert. Einerseits. Andererseits hält Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) an ihrer Forderung fest, die fünf Einrichtungen müssten sich grundsätzlich und strukturell verändern.

Nicht jedes Fach oder jede Fachrichtung könne überall angeboten werden. Oder anders formuliert: Vollangebot ja, aber flächendeckend und nicht an jedem Standort. "Dafür sind unsere Musikhochschulen zu klein", sagte Bauer gestern beim zweiten Symposium zur Zukunft der Musikhochschulen im Land in Trossingen.

Die Ministerin weicht auch nicht vom Ziel der Landesregierung ab, dass die Einrichtungen mittelfristig vier bis fünf Millionen Euro einsparen müssen, wie es der Landesrechnungshof gefordert hatte. Aber wie? Theresia Bauer hatte im Sommer vergangenen Jahres dazu ein Konzept vorgelegt, das an den Hochschulen in Mannheim und Trossingen auf geballten Widerstand stieß. Denn dort, und nur dort, sollten Studienplätze gestrichen werden. 300 in der Quadratestadt, 200 in Trossingen, dazu etwa 50 Professorenstellen. Die Pläne hätten das Aus für die Klassik- und Orchesterausbildung in Mannheim bedeutet.

So nicht!, schallte es Bauer in der Metropolregion Rhein-Neckar entgegen. Bis heute haben rund 80.000 Menschen eine Petition gegen das Streichkonzert in Mannheim unterschrieben. Der Protest blieb nicht folgenlos. Ministerpräsident Winfried Kretschmann bremste seine Parteifreundin bei einer Kundgebung in der Quadratestadt aus, und inzwischen ist auch die Zahl 300 vom Tisch.

Beim ersten der insgesamt fünf Symposien Mitte Februar im Mannheimer Schloss bestätigte Bauer Informationen der RNZ: dass in der hiesigen Musikhochschule deutlich weniger Studienplätze als befürchtet abgebaut werden sollen. Die Grünen-Politikerin hatte bereits im November 2013 bei einer Dienstbesprechung mit den fünf Rektoren angekündigt, "nur" rund 120 Plätze in Mannheim streichen zu wollen.

Alle Beteiligten orientierten sich dabei an einer im Jahr 1998 zwischen dem Wissenschaftsministerium und den Rektoren getroffenen Vereinbarung. Für Mannheim wurden damals 531 Studienplätze beschlossen, im Wintersemester 2012/2013 waren 648 junge Menschen eingeschrieben. Die Zahl 531 will Bauer "wieder herstellen".

Eine verbindliche Zusage der Ministerin gibt es nach Angaben des Mannheimer Hochschulrektors Rudolf Meister aber nicht. Zunächst werden bis Sommer Vertreter der Hochschulen und des Ministeriums sowie Experten bei den Symposien weiter diskutieren. Die Ergebnisse der Tagungen sollen dann in ein erweitertes Konzept der Ministerin einfließen.

"Man wird abspecken müssen", sagte die Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses des Landtags, die Mannheimerin Helen Heberer (SPD). Dabei seien vor allem Zusatzangebote, die nicht zwingend zum Studium gehörten, ins Auge zu fassen. Bauers ursprüngliche Pläne, wonach in Mannheim nur noch Tanz, Pop und Jazz verbleiben sollten, seien nicht akzeptabel. Rektor Meister verweist hier auf die Tradition Mannheims als Ursprungsort der Klassik und darauf, dass die 1767 gegründete und von Kurfürst Carl Theodor finanzierte Tonschule als erste staatliche Musikhochschule Deutschlands angesehen wird.

Sie wisse das hohe Engagement in Mannheim sehr zu schätzen, das es rund um die Klassik gebe, sagte Bauer zuletzt im RNZ-Interview. Und der Stolz der Mannheimer auf die Mannheimer Schule sei beeindruckend. "Insofern werden wir in diesem Bereich Signale setzen", machte die Ministerin der Quadratestadt Hoffnung, dass die Klassiksparte erhalten bleibt. Ob die Popakademie unter das Dach der Musikhochschule schlüpft, wie Bauer in ihrem ersten Konzept vorgeschlagen hat, wird vom Ministerium abseits der Symposien geprüft. "Ich bin da sehr offen", so die Ministerin gegenüber der RNZ.