Von Carlo Weippert

Brühl. "Ich passe in keine Schublade, für mich vibriert die ganze Kommode", bereitete Pe Werner ihr Publikum in der Festhalle schon einmal auf das kommende Programm vor. Und genau so rollte dann der Abend der gebürtigen Heidelbergerin mit den "Strings de luxe" (Adam Zolynski,Geige, und Martin Bentz, Cello) über die Bretter der Festhallenbühne, von Peter Grabinger am Flügel mitgetragen - mal dezent, mal explosiv, doch immer virtuos.

Zur Welthymne aller Mütter und Schwiegermütter "Here comes the bride" rauschte Pe herein, wirbelte erst allen Staub der Welt auf, begab sich dann ganz normal in "lebenslange Haft", bis sie sich im Song "Turteltaub", gleichzeitig Name des Programms, voller Überzeugung doch lieber aus dem Staub machte.

"Püppi, Hasimaus und 'Weibsbilder' rollten den Flickenteppich der Emotionen um Hochzeit, höhere Zeit und höchste Zeit gnadenlos auf. In zarten, konzertanten Saitensprüngen überzogen satte Frechheiten den Tag der Freuden: "Fett schwimmt oben", "Der Mond ist rund - ich bin es auch", "Lass' dicke Männer um mich sein - bis Weihnachten haben alle ihr Fett weg".

Und Pe Werner legte gnadenlos nach: Balladen in Pe-Dur und Swing-Moll holten Mütter und Co. auf "Wolke 7", lagerten diese ganz schnell im Alltag ab, denn: "Je länger verheiratet, desto stumm!"

Der Flügel von Peter Grabinger spielte seine ganz eigene Rolle: Und immer lockt..., doch: "Peter ist ja schon verheiratet, doch das muss ja nicht so bleiben!" Die Finger auf den Tasten der Begierden streckten sich in die Partitur. Kamasutra, Onkel Doktor, geleaster Mond für eine Nacht, verhakte Zahnspangen und ungarische Feuer-Klänge vom "Trio de Luxe" ließen keine Zeit für Erholungsmomente.

Auch die Werbung schlug erbarmungslos zu: Pril-Blümchen, Bärenmarke, Tante Ariel und weitere Drohungen aus dem Werbeteil der 70er Jahre schallten dem Publikum entgegen, das Volk sang mit, "auch ohne Abitur", grinste, klatschte wild und willig.

An Pe Werner kam an diesem Abend niemand vorbei, selbst der Tonmeister ließ seine Kiste stehen, kam auf die Bühne und legte mit Grabinger und Co. eine satte Nummer an der Blues-Harp hin, Two-Beat-Geklatsche vom Saal war direkt dabei. Es kam, wie es immer kommt: "Schreib' mir mal ein trauriges Lied", eine Menge Wünsche flogen im "Segler aus Papier" in die Seelen, ein schneller Papier-Jumbo landete sogar auf der Bühne.

"En Pälzer Woi mit Dir", drei Zugaben und "Dieses Kribbeln im Bauch" verschnürten eine knisternde Wundertüte mit Pe Werner und dem "Trio de Luxe" zu einem beeindruckenden Erlebnis für das begeisterte Publikum.