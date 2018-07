Schwetzingen. (leo) Bereits zum siebten Mal findet im Schlossgarten das "Musik im Park" Open-Air-Festival statt und auch heuer wieder wird mit James Blunt, Alan Parsons Live Project, The BossHoss und Amy Macdonald ein vielseitiges musikalisches Programm geboten.

Auftakt ist bereits am heutigen Donnerstag, 7. August, um 20 Uhr, wenn James Blunt mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen einfühlsamen Songs "live" auftritt. Pech für alle, die noch keine Karten haben, das Konzert mit einem der erfolgreichsten und beliebtesten Singer-Songwriter der letzten Jahre ist bereits seit Wochen ausverkauft.

In ausverkauften Shows begeisterte auch Alan Parsons Live Project 2012 und 2013 auf seiner "Greatest Hits Tour" sein Publikum. Multitalent Parsons hatte mit Alan Parsons Project unzählige Hits wie etwa "Eye in the Sky" oder "Don 't answer me". Anhand ihrer einzigartigen Mischung aus Synthesizerklängen, Orchester und gitarrenlastigen Passagen bewies das Alan Parsons Project echten Pioniergeist und war seiner Zeit weit voraus. Und auf der Konzertbühne setzt eine spektakuläre Lightshow noch zusätzliche Akzente. Davon kann man sich am morgigen Freitag, 8. August, um 20 Uhr im Schlossgarten überzeugen. Als "Special guest" ist die Berliner Formation Palace Picture Music dabei.

The BossHoss, die City-Cowboygang aus Berlin, hat sich schon längst einen Namen als nicht mehr wegzudenkende Größe in der europäischen Rocklandschaft gemacht. Jährlich begeistern die Berliner mehr als 300.000 Musikfans auf ihren Konzerten und gefragten Open-Air-Gastspielen. Ihr aktuelles Album "Flames of Fame" stieg bis auf Platz 2 der deutschen Charts und in die "Top Ten" in Österreich und der Schweiz, die Single "Do It" entwickelte sich zum Radio-Dauerbrenner. Am Samstag, 9. August, kommen "The BossHoss" um 20 Uhr in den Schlossgarten. Unterstützt werden sie an diesem Abend von der Wiener Rockband "Kaiser Franz Josef".

Einen Tag später, am Sonntag, 10. August, 20 Uhr, bietet sich die einmalige Gelegenheit, Amy Macdonald live zu erleben. Auch hier darf sich das Publikum auf ein Konzert der Extraklasse mit der Ausnahmesängerin freuen: Refrains, die Menschenmassen in Bewegung versetzen, eine unfassbar klare und druckvolle Stimme, kombiniert mit dem prägnanten Sound der Akustikgitarre - all dies lässt Herzen höher schlagen. Als Support ist "Georg auf Lieder" dabei.

Für die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es noch Karten bei der RNZ in Heidelberg in der Neugasse 4-6 unter Telefon 06221.519-1210, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Personen mit 100-prozentiger Schwerbehinderung sowie der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter "Provinztour" unter Telefon 07139.547 oder unter der E-Mail-Adresse ticket@provinztour.de erhältlich.