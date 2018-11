Von Sabine Sipos

Schwetzingen. Ein weiß-blauer Himmel strahlte zu Ehren von Churfürst Carl Theodor, diesen kunstsinnigen und Musik fördernden Fürsten? Mitnichten, er strahlte über dem 21. Parkfest der Musikschule. Aber so abwegig ist die Erwähnung des Fürsten nicht, denn wie dieser sieht es die Bildungseinrichtung auch als einen wichtigen Teil ihrer Arbeit an, musikalische Talente zu fördern.

Familie Mozart kommt

Es ist nicht nur ein "Bildungsauftrag" und trägt zur gesamten Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen bei. Durch Kooperationen mit Realschulen und Gymnasien befruchtet die Musikschule auch deren Unterricht. Das war der Begrüßungsansprache von Musikschulleiter Roland Merkel zu entnehmen. Das Orchester auf der Wiese vor der Rechtspflegeschule erklärte Merkel kurz zum "Grünen Hügel", intonierte doch dort gleich zu Beginn das Sinfonieorchester der Schule unter der Leitung von Georg Schmidt-Thomée Motive aus Richard Wagners "Lohengrin". Einen hinreißenden "Czardas" präsentierte Matthias Farrenkopf (Violine). Es ist nicht nur "Wagner-Jahr", sondern auch "Verdi-Jahr" und mit Motiven aus seiner Oper "Aida" wurde dem Rechnung getragen.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ging als Vorsitzender der Musikschule in einer bildhaften "Zeitreise" auf die Ankunft in der Spargelstadt und die dreijährige Reise der Familie Mozart ein. Vorwärts ins "Heute" hätte Mozart viel Freude daran, die 1000 musizierenden Kinder und Jugendlichen die hier ihr musikalisches Fest feiern, zu erleben. Waren derartige Betätigungen zu seiner Zeit doch nur dem Adel möglich.

Auf sieben im Schlossgarten verteilten Bühnen gab es von der Klassik bis zur Popmusik fast vier Stunden lang Kostproben zu hören. Wo immer eine Menschentraube auftrat, war eine Darbietung angesagt. Vorgestellt und unterstützt durch die jeweiligen Fachlehrer - 50 waren im Einsatz - präsentierten sich die kleinen und großen Talente. Wobei das Alter der jungen Musiker nichts über die Länge der Ausbildung aussagte. Auch hierzu gab es Informationen.

Dicht gedrängt saßen die Gäste im Café "Wildnis", was sicher nicht nur an den kleinsten Protagonisten aus dem Elementarmusikgruppen im Seepferdchengarten lag, sondern auch am Angebot für den Imbiss zwischendurch. Die vielen Freiwilligen hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um Kaffee, Kuchen und Würstchen bereitzustellen. Den zahlreichen Wochenendbesuchern hatte die 21. Auflage dieses Parkfestes sicherlich einen großartigen Einblick in das kulturelle Leben der Stadt vermittelt.

Ein erneutes Highlight dürfte dann am 14. Juli die Ankunft der Familie Mozart sein, die an diesem Tag historisch nachvollzogen wird.