Mosbach/Elztal. (cbe) Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist gestern vor dem Landgericht Mosbach ein 18-Jähriger angeklagt worden. Laut Staatsanwaltschaft hatte er versucht, eine Person mit einem schweren Holzstiel am Kopf zu treffen; ein zweites Opfer hatte er mit einem Keramik-Stein-Topf beworfen. Zudem besaß er in seiner Wohnung in Elztal einen mit Reißnägeln und Nägeln präparierten Feuerwerkskörper.

Diese Ereignisse liegen bereits mehrere Jahre zurück, der Täter war damals 14 Jahre alt. Die Verhandlung fand deshalb vor der Großen Jugendkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der junge Mann befindet sich bereits seit Dezember letzten Jahres im Zentrum für Psychiatrie in Wiesloch. Und dort wird er wohl auch bleiben: Die 11. Große Jugendkammer sprach den 18-Jährigen frei, ordnete aber seine Unterbringung in einer psychiatrische Klinik an. Nach Auskunft der Pressereferentin des Landgerichts ist er offenbar an schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen erkrankt und wird als gefährlich eingeschätzt. Das Gericht folgte damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers sowie der beiden Nebenklägervertreter.