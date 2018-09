Rhein-Neckar. (alb/zg) Es ist wieder soweit: Am morgigen Samstag geht der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in seine dritte Runde. In 56 Städten und Gemeinden zwischen Pfälzerwald und Odenwald machen sich wieder viele Menschen gemeinsam ans Werk, unterstützen Kindergärten, Schulen oder Vereine bei ihren gemeinnützigen Vorhaben - getreu dem Veranstaltungsmotto "Wir schaffen was".

Jede Hilfe sei willkommen, sagte Albrecht Hornbach, Chef des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) bei der Vorstandsklausur in Heidelberg. "Freiwillige können sich auch noch am Samstagmorgen ganz spontan Projekten anschließen", ermunterte er zur Teilnahme am Freiwilligentag.

Wer bei Streich- und Aufräumarbeiten oder Vorlese-Aktionen für den guten Zweck mit anpacken möchte, kann sich im Internet unter www.wir-schaffen-was.de einen Überblick über die Projekte verschaffen und seine Mitarbeit anmelden. Als Erinnerung und kleines Dankeschön bekommen alle Helfer ein blaues Freiwilligentag-T-Shirt. Alle Teilnehmer, die sich über die Internetseite anmelden, erhalten zudem ein Online-Ticket, das an diesem Sonntag freie Fahrt in den Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gewährt.

Auch die ZMRN-Vorstände packen beim Freiwilligentag mit an. Den offiziellen Startschuss geben Albrecht Hornbach, die Verbandsvorsitzende der Metropolregion, Eva Lohse, und das BASF-Vorstandsmitglied Margret Suckale morgen um 10 Uhr in der Berufsbildenden Schule Technik 1 in Ludwigshafen. Bei dem helferstärksten Projekt des Freiwilligentages gibt es fast 500 Mitschaffer, die sanitäre Anlagen auf Vordermann bringen oder die Akustik in den Lehrsälen verbessern.

Das Motto des Freiwilligentages "Wir schaffen was" galt auch für die zweitägige Klausurtagung des ZMRN-Vorstands in Heidelberg. Im Mittelpunkt stand dabei eine neue Markenstrategie für die Metropolregion Rhein-Neckar. Sie soll eine Antwort geben auf die Frage, wie sich die Region im nationalen und internationalen Wettbewerb positionieren kann. Hierzu wurde ein umfangreiches Konzept erarbeitet.

Eine von insgesamt vier Säulen bildet das vereinbarte Themenfeld "Aktive Bürgergesellschaft", das mit Aktionen und Projekten wie dem Freiwilligentag und dem Bürgerpreis weiter gestärkt werden soll. Bevor die Markenstrategie ab dem kommenden Jahr umgesetzt wird, soll sie in den kommenden Wochen mit den Partnern in der Regionalentwicklung abgestimmt und das weitere Vorgehen beraten werden.