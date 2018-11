Von Willi Berg

Heidelberg/Eberbach. Weil sie sich endgültig von ihm trennen wollte, hat ein 38-Jähriger seiner Ex-Frau Chloroform gespritzt. Das Opfer wäre ohne intensive ärztliche Hilfe gestorben. Gestern verurteilte das Heidelberger Landgericht den Täter wegen versuchten heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu zehn Jahren Haft.

"Er wollte eine erneute Trennung nicht hinnehmen und sie für die Kränkung bestrafen", sagt der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich. Liebe sei ins Hass umgeschlagen. Der Richter spricht von einem "grauenhaften Geschehen." Der Angeklagte habe die Tat "gut vorbereitet" und sei dabei "seltsam kalt und unbeteiligt" vorgegangen. Verteidigerin Andrea Combé will Revision einlegen. Ihr Mandant habe das Opfer nur betäuben und nicht töten wollen.

Es sollte ein Neuanfang werden und kostete die Frau fast das Leben. Das Paar heiratet im Jahr 2000, die Frau lässt sich nach kurzer Ehe jedoch wieder scheiden. Schon damals wird der Mann in der Trennungsphase gewalttätig. Im vorletzten Jahr nehmen beide dennoch ihre Beziehung wieder auf. Doch bald merkt die 34-Jährige, dass er sich nicht geändert hat. "Beide passten nicht gut zueinander", so der Richter.

Sie fühlt sich durch dessen ständige Eifersucht erdrückt und trennt sich ein zweites Mal. Der Angeklagte, mit dem sie einen 13-jährigen Sohn hat, will dies nicht akzeptieren. Kurz vor der Tat erwirbt er in einer Apotheke 100 Milliliter Chloroform, das bis in die 70er-Jahre hinein zur Narkose eingesetzt wurde. Heutzutage wird es als Reinigungs- und Insektenvertilgungsmittel verwendet. Dem Heidelberger Apotheker gaukelt er vor, Schallplatten reinigen zu wollen. Zehn Milliliter können einen Menschen töten. Über die Wirkungsweise und Dosierung informiert er sich im Internet und ruft auch den Begriff "perfekter Mord" auf.

Am 29. Mai 2013 kehrt die Frau morgens in die Wohnung im Eberbacher Stadtteil Lindach zurück, um einige Papiere zu holen. Seine letzte Hoffnung, sie umzustimmen, erfüllt sich nicht. Mit den Worten "Du willst dich trennen" reißt er sie zu Boden und versetzt ihr zehn Stromstöße mit einem Elektroschocker. Als sie sich wehrt, zerrt er sie ins Schlafzimmer und drückt ihr ein Tuch ins Gesicht, das mit Chloroform getränkt ist.

Dann spritzt er das Gift in einen Arm. "Er ging von einer tödlichen Dosis aus", so der Richter. Dann besucht er seine frühere Freundin und trinkt dort "in aller Ruhe" einen Kaffee. Als er zurückkehrt, habe er dem Opfer nochmals Chloroform gespritzt, um sicherzugehen, dass sie stirbt. Und zwar deutlich mehr als zwei Milliliter, wie vom Angeklagten behauptet. Davon geht das Gericht aus.

Bis zum Abend dämmert die Frau im Schlafzimmer vor sich hin. Dann hört der Junge das Flehen der Mutter um Hilfe. "Notgedrungen" habe der Angeklagte erst jetzt einen Arzt gerufen, der sie in eine Klinik einweist. Dem Mediziner erklärt er, die Frau habe wenig gegessen und sei umgefallen. Dass er ihr Chloroform gespritzt hat, sagt er nicht.

Und so sind die Mediziner zunächst ratlos. Später berichtet die Frau, dass der Mann ihr etwas gespritzt hat. Es kommt zu einem toxischen Lungenödem, in der Nacht wird sie in ein künstliches Koma versetzt und künstlich beatmet. Sie wäre sonst gestorben. Vier Wochen bleibt sie in der Klinik. Das Opfer leidet bis heute an den Folgen des Verbrechens. Arbeiten kann die Konditorin immer noch nicht; ihre geplante Meisterprüfung hat sie nicht ablegen können. Auch ihr Sohn leidet. Beide werden psychologisch betreut.

Der Angeklagte behauptet, er habe die Frau nicht töten, sondern wiedergewinnen wollen. Die 34-Jährige sei seine "große Liebe" gewesen. Er sei davon ausgegangen, dass sie bewusstlos werde und sich später an nichts mehr erinnere. Dann habe er sie umsorgen wollen und gehofft, dass sie sich dadurch wieder mit ihm versöhnt. Für Richter Gramlich ist dies "reichlich absurd". Wo seine Fürsorge geblieben sei, als er sie mehrfach alleine liegen ließ, fragt er. Er rät dem Angeklagten, der "unter ungünstigen Bedingungen" in Heimen und Pflegefamilien aufgewachsen ist, zu einer Therapie. "Sie müssen aus ihrem egozentrischen Schneckenhaus herauskommen und lernen, Empathie zu entwickeln."