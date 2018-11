Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Halbe Kraft voraus. Es knirscht und schrammt und schleift. Vor uns geschlossenes Eis hinter uns eine offene Fahrrinne mit durcheinandergewirbelten Eisschollen. Eine Entenkolonie fühlt sich massiv gestört und flattert schnatternd davon. Mit 13 Stundenkilometern ist der Eisbrecher Plittersdorf zwischen Heidelberger Schleuse und Wieblinger Wehr unterwegs, um ein komplettes Zufrieren des Neckars zu verhindern, obwohl der Schifffahrtsverkehr auf dem Neckar bereits seit ein paar Tagen eingestellt ist.

Ein komplettes Zufrieren des Flusses könnte durch den entstehenden Druck des Eises die Schleusentore und das Wehr beschädigen. Dem gilt es vorzubeugen, so Joseph Heinz. Schiffsführer Manfred Burgard und Matrose Matthias Walter sind mit ihrem 20-Meter-Boot im Rahmen einer Amtshilfe vom Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg vom Oberrhein hierher in den Neckar abgeordnet worden. Als ortskundige Unterstützung wurde ihnen Joseph Heinz, der jede Untiefe im Neckar bei Heidelberg kennt, zugestellt.

Auf dem Rhein gibt es gegenwärtig kein Eis zu brechen und andere Arbeiten wie das Ausloten der Fahrrinnentiefe mit Hilfe von Echolot kann man vorübergehend hintanstellen, bis in unseren heimischen Gefilden wieder Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes einkehren. Vom Mannheimer Eisbrecher MS Oberrhein ist gegenwärtig nur wenig Hilfe zu erwarten, dort hat man mit dem Freihalten der Hafenbecken selbst genug zu tun. Am Freitag war die Plittersdorf oberhalb der Heidelberger Schleuse unterwegs, am Samstag war nun der Bereich direkt in Heidelberg an der Reihe. Auch am Sonntag lief der Eisbrecher unermüdlich mit seinen 660 PS gegen das Eis an.

Ein "Notruf" von der Heidelberger Schleuse kommt herein. Die unteren Schleusentore sitzen im Eis fest. Um ein komplettes Zufrieren des Wassers in der Schleuse zu verhindern, muss gelegentlich "gespült werden". Das Eis muss vom Eisbrecher zerkleinert werden, damit es abfließen kann.

Am Wehr in Wieblingen stauen sich die von der Strömung übereinandergeschobenen Eischollen auf 40 Zentimeter Höhe. Wie das Messer durch die Butter schneidet der Eisbrecher mit seinem verstärkten Stahlbug durch das Eis. Immerhin feste Eisdicken bis 15 Zentimeter kann er aufknacken.

Die Fahrt geht so nahe als es die Vorschrift erlaubt an das Wehr heran, um das Eis aufzubrechen, dann muss sich der Eisbrecher wieder zurück ziehen. Sind die großen Walzen des Wehres in ihrer Mechanik eingefroren, dann wird Handarbeit nötig. Sogar mit Schweißbrennern versuchen die Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes das Eis wegzuschmelzen. Der Eisbrecher nimmt derweil seinen Weg zurück zur Schleuse wieder auf, vorbei am munteren Getümmel der Schlittschuhläufer auf der Neckarwiese. Des einen Leid ist eben des anderen Freud.