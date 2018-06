Die druckfrische RNZ in Händen: Michael Gindele (r.), Geschäftsführer der Heidelberger Mediengestaltung - HVA GmbH übergibt hier die Donnerstagsausgabe an TSG-Vereinspräsident Peter Hoffmann (M.). Links RNZ-Geschäftsführerin und Chefredakteurin Inge Hoeltzcke, daneben RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel, RNZ-Sportchef Joachim Klaehn sowie von der TSG Alexander Rosen, Leiter des Profifußballs, und Geschäftsführer Alexander Waldi. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Was haben die TSG 1899 Hoffenheim und die Rhein-Neckar-Zeitung gemeinsam? Ganz einfach: Zahlreiche Leser, die eine Dauerkarte für die Sportarena in Sinsheim besitzen. "Wir haben einmal nachgeschaut, woher denn unsere Stammgäste kommen, und stellten dabei eine große Übereinstimmung mit dem Verbreitungsgebiet der Rhein-Neckar-Zeitung fest", berichtet TSG-Geschäftsführer Alexanders Waldi am späten Mittwochabend im RNZ-Druckzentrum in Heidelberg.

Dort informierte sich die TSG-Führungsetage über die Herstellung der RNZ. Wobei die Fußballleute überrascht waren, welch strenger Zeitplan bei einer Zeitungsproduktion einzuhalten ist. Es geht um Minuten - auch beim Redaktionsschluss um Punkt 23 Uhr. Michael Gindele, Chef der Druckerei und HMG-Geschäftsführer, konnte bereits gegen 23.30 Uhr den Hoffenheimern das erste Exemplar der frisch gedruckten Zeitung übergeben. Wen wundert's: TSG-Präsident Peter Hoffmann schlug als erstes die Sportseiten auf. Das 4:1 der Bayern gegen Hannover im DFB-Pokal stieß auf sein besonderes Interesse. Alexander Rosen, Leiter der Abteilung Profifußball, wollte dagegen wissen, wie RNZ-Sportchef Joachim Klaehn das Vorabendspiel der TSG gegen Cottbus analysierte. Sein Fazit: "Hauptsache weiter".

"Der Aufstieg der TSG in die erste Bundesliga hat auch unseren Zeitungsalltag verändert", berichtet RNZ-Geschäftsführerin und Chefredakteurin Inge Hoeltzcke. Die TSG sei oftmals Thema in der täglichen Redaktionskonferenz. Und RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel stellte fest, dass die Leser in zahlreichen Briefen am Auf und Ab von Hoffernheim Anteil nehmen: "Vor allem die letzte Saison hat unsere Leserschaft überaus stark polarisiert."

Jetzt schaut der Verein nach vorne. Und die RNZ bleibt wie immer am Ball.