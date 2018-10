Spektakuläres bietet wie in jedem Jahr auch am übernächsten Wochenende wieder die ''Hockenheim Historic'' auf dem Hockenheimring. Die RNZ verlost Tickets dafür. Foto: zg

Hockenheim. (wit) Es ist ein Spektakel, das seinesgleichen sucht: Mit packenden Rennen und einem umfassenden Rahmenprogramm, das Motorsportfreunden fast alles bietet, was ihr Herz begehrt. Über 500 Teilnehmer werden während der "Bosch Hockenheim Historic" vom 11. bis 13. April in zehn Serien um Positionen kämpfen. Die Veranstaltung zieht alljährlich zig Tausende von Fans an. Zehn von ihnen werden in diesem Jahr umsonst dabei sein: Die RNZ verlost in Kooperation mit dem Veranstalter für die "Hockenheim Hiostoric" fünf mal zwei Wochenendtickets. Hintergrund Info

Wer bei der Ticketverlosung mitmachen will, schreibt bis zum 7. April eine Email unter Stichwort "Historic" an metropol-quiz@rnz.de. Bitte Postanschrift angeben; die Tickets werden den Gewinnern zugeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. www.hockenheim-historic.de. [+] Lesen Sie mehr Info

Als ein Highlight der Veranstaltung wird erstmalig zu Ehren des legendären Ausnahmenfahrers Jim Clark ein Weltrekordversuch mit Lotus-Fahrzeugen an den Start gehen. Für dessen Gelingen müssen mindestens 437 Lotus-Fahrzeuge eine Runde um den 4,574 Kilometer langen Grand Prix-Kurs des Hockenheimrings drehen. Der schottische Formel 1-Weltmeister Jim Clark verunglückte am 7. April 1968 im ersten Formel 2-Lauf um den Martini Gold Cup auf dem Hockenheimring tödlich.

Der Hockenheimring ist am "Historic"-Wochenende auch wieder Schauplatz für Formel 1-Fahrzeuge verschiedener Generationen. Classic F One Cars schreibt ein Rennen für die Boliden der "Goldenen Ära" aus. Demnach messen sich zwischen 1966 und 1985 gebaute Formel 1-Boliden mit Dreiliter-Triebwerken. Zu den Publikumsmagneten zählt auch die FIA Lurani Trophy. Die Wurzeln dieser Serie gehen bis in das Jahr 1958 zurück. Spitzenfahrer wie Jim Clark, John Surtees, Mike Spence und Peter Arundell verdienten sich die ersten Sporen in den kleinen Monoposti.

Als weitere Monoposto-Serie starten alle Fahrzeug-Generationen der von Porsche in Deutschland im Jahr 1965 etablierten Nachwuchsklasse Formel V. In Europa äußerst seltene Rennboliden runden unter dem Label Boss GP das Spektrum an Formel-Fahrzeuge ab, von denen die "Hockenheim Historic" mehr bietet als jede andere historische Veranstaltung in Europa.

Historisch fest mit dem Hockenheimring verbunden sind auch die Sportprototypen, Fahrzeuge der ehemaligen Interserie und der CanAm-Klasse. Erwartet werden hauptsächlich Teilnehmer aus der etablierten Zweiliter-Serie SuperSports Festival sowie Starter aus dem Canadian-American Challenge Cup. Ergänzt wird das spektakuläre Starterfeld durch Teilnehmer der englischen Serie Martini Trophy Series.

Als haben Besucher bei der Veranstaltung durch den direkten Zutritt in die Boxen Gelegenheit, Mechanikern bei Reparaturen und Vorbereitungen über die Schulter zu schauen.