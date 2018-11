Von Christian Beck

Mosbach. Gekränkter Stolz, Rassismus und Alkohol - aus dieser Kombination resultierte möglicherweise der Fall, der gestern vor dem Landgericht Mosbach verhandelt wurde. Ein rumänischer Erntehelfer soll auf einem Hof in Grünsfeld bei Tauberbischofsheim mit einer Hacke drei polnische Kollegen angegriffen haben. Zwei von ihnen trugen schwere Verletzungen davon. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor, er selbst leugnet die Tat.

Ausgangspunkt des Vorfalls war das Finale der Fußball-Champions-League im Mai dieses Jahres. Die 14 Erntehelfer, die auf dem Hof als Spargelstecher arbeiteten, schauten sich das Spiel gemeinsam an. "Wir waren an dem Abend alle betrunken", erinnert sich ein Zeuge. "Aus Spaß" hätten sich in der Halbzeitpause dann drei Polen immer wieder angerempelt. Als der Angeklagte die Kollegen aufforderte, mit den Rangeleien aufzuhören, erklärten diese, er solle sich nicht einmischen. Daraufhin habe der 38-Jährige zwei der drei Männer eine Ohrfeige gegeben, so der Zeuge weiter.

Als einer der drei Kontrahenten sich zur Wehr setzte, verließ der Angeklagte verärgert das Zimmer. Auf dem Hof holte er eine Hacke und griff damit die drei in den Streit Verwickelten an. Zwei davon traf er damit am Kopf und verletzte sie schwer. Der dritte Kollege konnte ausweichen und wurde am Arm verletzt. Erst danach gelang es den weiteren Erntehelfern, dem Angeklagten die Hacke zu entreißen - so lautet zumindest die Version der Zeugen.

Der Angeklagte selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe: "Ich bin unschuldig, ich war es nicht!", erklärte er gestern mehrfach. Was stattdessen passierte, dazu äußerte er sich nicht. Fest steht allerdings, dass die schweren Verletzungen der beiden Polen nicht aus einer bloßen Rangelei entstanden sein können. Der Sohn des Landwirts fand eines der Opfer stark blutend und nicht ansprechbar auf, worauf er den Mann ins Krankenhaus brachte. Ein weiteres Opfer schwebte aufgrund schwerer Kopfverletzungen in Lebensgefahr und musste operiert werden.

Zu einem möglichen Motiv für die Tat äußerte sich Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann bei der Verlesung der Anklageschrift. Der Angeklagte hielt sich demnach für den "Boss" unter den Erntehelfern und forderte Respekt von seinen Kollegen. Zudem missfiel ihm laut Staatsanwaltschaft, dass sich die polnischen und die rumänischen Erntehelfer untereinander recht gut verstanden.

Nach Meinung des Angeklagten seien die Rumänen ihren polnischen Kollegen überlegen. Um dies zu verdeutlichen sowie sich für den fehlenden Respekt zu rächen, habe er den Polen "einen Denkzettel verpassen wollen", so die Staatsanwältin. Dabei habe er heimtückisch gehandelt und in Kauf genommen, dass die Kollegen sterben könnten. Ein Urteil in diesem Fall wird voraussichtlich am Freitag, 25. Oktober, gesprochen.