Bretten/Mannheim/Weinheim. Zwei hohe Minarette, eine Kuppel, viele Rundbogenfenster. Als die etwa 500 Menschen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula den allerersten Entwurf zur geplanten neuen Moschee auf der Leinwand sehen, geht ein Raunen durch die Menge. Weiteres Raunen auch beim abgemilderten Entwurf: ein Minarett, flachere Kuppel, eckige Fenster. Hintergrund Muslime und Moscheen

Im Südwesten leben nach Angaben des Statistischen Landesamts rund 550.000 Muslime. Bundesweit sind es einer Studie des Bundesinnenministeriums (BMI) zufolge zwischen 3,8 und 4,3 Millionen. Die Zahl repräsentativer Moschee-Neubauten in Baden-Württemberg beziffert das Integrationsministerium auf 16. Daneben existieren im Bundesland zwischen 2000 und 3000 sogenannte Hinterhofmoscheen oder Gebetsräume - in der Regel betrieben von den einzelnen Dachverbänden wie Ditib oder den etwa 50 unabhängigen islamischen Vereinen im Südwesten. Die größte Moschee im Land steht in Mannheim und bietet rund 2500 Betenden Platz. Damit ist sie nach Gebetsplätzen gleichzeitig auch die größte Deutschlands. Flächenmäßig gilt die Merkez-Moschee in Duisburg als die größte. Finanziert werden die Moscheen meist aus Spendengeldern der Verbandsmitglieder. Oft kommt das Geld auch aus der Türkei oder anderen muslimisch geprägten Staaten. lsw



"Wozu brauchen wir die Moschee?", ruft jemand von hinten; "Rassist", zischt eine Dame von vorne. "Wir sind hier nicht auf dem türkischen Basar", ruft ein Zuhörer, "ich verwahre mich dagegen, dass...", schimpft ein CDU-Gemeinderatsmitglied. Von Toleranz ist an diesem Abend in Bretten wenig zu spüren. Die Stadt hat zur Bürgeranhörung für den Bau einer Moschee eingeladen. Zündstoff war bei diesem Thema programmiert, so sieht es jetzt auch Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos). Der Gemeinderat hatte im Februar in nichtöffentlicher Sitzung über den Standort entschieden - die Bürger fühlten sich übergangen.

"Die Menschen wollen das Fremdartige in ihrem Alltag nicht sehen, sie wollen keine Berührungspunkte", sagt Wolff. Ihm wäre es deshalb lieber gewesen, man hätte das Moscheeprojekt ohne große Diskussionen über die Bühne bringen können. Das gibt er am Abend der Anhörung offen zu - und muss jetzt doch alles anders machen. Die Bedenken sind in vielen Kommunen groß. Angesichts nicht enden wollender Konflikte im Nahen Osten und der gerade wieder auflammenden Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern wächst die "Islamphobie".

Das sagt Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog. "Wir spüren wachsende Widerstände beim ohnehin schwierigen Thema". So sei es in den letzten Jahren immer problematischer geworden, Moscheeprojekte voranzubringen. Dabei liegen nach Worten Kamrans die Vorteile auf der Hand: "Wir wünschen uns mehr repräsentative Gebäude", betont er. "Sie können mit ihrer offenen Transparenz so viel mehr für Integration tun, als die vielen Hinterhofmoscheen."

Im Südwesten sind derzeit mehrere Moscheen in Planung - und keine Kommune tut sich leicht damit. Neben Bretten dümpelt ein Projekt in Lahr (Ortenaukreis) vor sich hin; ebenso im schwäbischen Filderstadt (Kreis Esslingen). Problematisch für die betroffenen Bürger sind oft die Dimensionen der Gebäude.

"Wir stehen dem zwar grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, die bisher angedachte Moschee war uns aber zu groß", sagt der Filderstadter Bürgermeister Andreas Koch (CDU). "Wir wollen nicht die ganze Region mit Gebetsräumen versorgen." In Lahr will die CDU am liebsten eine Bürgerbefragung. In ihrem Antrag an den Gemeinderat im Juni berief sie sich auf "deutlich spürbaren Unmut" in der Bevölkerung, weil das Gebetshaus auf einem Grundstück des Landesgartenschaugeländes stehen soll.

Auch in Mannheim war eine Debatte über den Neubau einer Moschee entflammt, als sich die Stadt Ende der 1980er-Jahre entschied, dafür ein Trümmergrundstück im Jungbusch zur Verfügung zu stellen, das seit dem Zweiten Weltkrieg brachlag. Der Standort führte zu teilweise hitzigen Diskussionen, weil der Stadtteil einen hohen Ausländeranteil hat und eine Gettoisierung befürchtet wurde. Erst im März 1995 öffnete die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee, die von der Türkisch Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) getragen wird. Heute gilt der in Grüntönen gehaltene, mächtige runde Kuppelbau, hinter dem sich ein weißes Minarett gen Himmel reckt, als ein Wahrzeichen Mannheims und als Vorzeigebeispiel in Sachen Offenheit und interreligiösem Dialog.

In Weinheim kam es 2010 zu einem monatelangen "Minarettstreit". Das 25 Meter hohe Minarett war außerhalb des Gebäudes erstellt und darin eine nicht genehmigte Treppe eingebaut worden. Politiker und Bürger fürchteten den Gebetsruf des Muezzins über der Stadt. Der Streit wurde schließlich bei-, der Schlüssel zur Turmtür bei der Feuerwehr hinterlegt.

Die ersten Planungen für eine Moschee in der Zweiburgenstadt gehen in die 1990er-Jahre zurück. 1995 erwarb der "Türkisch Islamische Verein Weinheim" ein in der Nordstadt gelegenes Grundstück. Zwei Jahre später erfolgte der erste Spatenstich. Die Bauzeit für das gesamte Gebäude betrug knapp vier Jahre, die Kosten summierten sich auf insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Träger ist ebenfalls die Ditib. Rund 250 Gläubige haben im Gebetsraum Platz. Außerdem verfügt die Moschee über einen Schulungs- und Waschraum, eine Bibliothek sowie einen als Begegnungsstätte dienenden Teeraum.