Von Christian Beck

Haßmersheim. Es war ein Paukenschlag in der rund 5000 Einwohner zählenden Gemeinde Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis: Der erst 25-jährige Michael Salomo hatte sich bei der Bürgermeisterwahl im Oktober letzten Jahres gegen den langjährigen Amtsinhaber durchgesetzt. Heute ist er 100 Tage im Amt. Und es weht bereits ein frischer Wind im Rathaus. Salomo hat viele Dinge angepackt.

"Wir haben Gas gegeben", sagt er im RNZ-Gespräch lächelnd, und meint damit sich und die Verwaltung. Eben diese hat er seit seinem Amtsantritt umgekrempelt. Einigen Mitarbeitern wies Salomo neue Tätigkeitsfelder zu. "Das geschah alles im Konsens", erklärt er. Denn der junge Sozialdemokrat sucht das Gespräch. Und die Haßmersheimer suchen das Gespräch mit ihm: Sein Nachhauseweg, zu Fuß sind es eigentlich nur wenige Minuten, dauere deshalb manchmal bis zu einer Stunde, berichtet Salomo und schmunzelt.

So manche der ihm vorgetragenen Anliegen ließen sich auch umsetzen - Trauungen sind in Haßmersheim jetzt auch samstags möglich. Zahlreiche weitere Veränderungen sollen folgen, unter anderem denkt Salomo an ein Pflegeheim: "Ich finde, ältere Menschen sollten ihren Lebensabend in ihrem Heimatdorf verbringen können."

Neben den Senioren liegen ihm aber auch die jungen Menschen am Herzen. Die Vorbereitungen für einen Jugendgemeinderat laufen auf vollen Touren. Und der solle dann auch echte Verantwortung tragen, ein eigenes Budget inklusive. Nach wie vor ist Salomo der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands - jünger ist lediglich Michael Bergrab, ein 22 Jahre alter Student, der die Geschicke der bayrischen Gemeinde Lisberg ehrenamtlich führt. Neben dieser Tatsache ist es wohl auch sein offener Umgang mit seiner Homosexualität, die dem gebürtigen Oberschwaben Salomo viel Medienpräsenz beschert hat.

Ihn stört das jedoch nicht. Im Gegenteil: Zum einen freut er sich, Haßmersheim auf diese Weise zu mehr Bekanntheit verholfen zu haben - eines seiner Ziele aus dem Wahlkampf hat er somit bereits erreicht. Zum anderem werde er in letzter Zeit vermehrt zu Vorträgen eingeladen, beispielsweise bei Gemeindebünden oder Organen der Europäischen Union: "Dort kann ich erklären, wie es die Politiker schaffen, junge Leute mit einzubinden und wie politisches Geschehen allgemein anfassbar gemacht werden kann", sagt Salomo.