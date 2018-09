Mannheim. (alb) Plitsch! Platsch! Es schüttet wie aus Kübeln am Sonntagabend. Eigentlich eine Zumutung für das Publikum, das sich beim ersten großen Turnfest-Konzert vor der Bühne am Wasserturm berieseln lässt. Gleicher Ort, eineinhalb Stunden später: Nass bis auf die Haut johlen und singen 800 Leute - und sie tanzen, tanzen und tanzen...

Was ist passiert? Die Berliner Elektropop-Band Mia bietet das perfekte Kontrastprogramm zu diesem Sauwetter - energiegeladene, intensive und mitreißende 90 Minuten. Was in erster Linie an Mieze Katz liegt. Zwischen den drei Mia-Männern erscheint die extrovertierte Sängerin als Galionsfigur: ein Knie im Ausfallschritt leicht angehoben, die Arme weit ausgebreitet. Mieze trägt einen weiß glitzernden Federbody und eine blaue Plüschstola um die Oberarme, während lange Tücher wie Flügel vor der Windmaschine flattern.

"Ich laufe, solang' bis auch die letzte Faser meines Körpers Feuer fängt. Und nur nach vorn", singt sie im Eröffnungssong. Das ist eine klare Ansage. Fest entschlossen ist Mieze, "das stürmische Schiff namens Mannheim zu entern". Als symbolische Untermalung zieht sie sich beim zweiten Lied eine Kapitänsmütze über und dreht am Steuerrad, das am massiven Mikroständer festgemacht ist. Es bleibt nicht die einzige Verwandlung. Mal schwebt sie im weißen Turnanzug über die Bühne, mal gibt sie im goldenen Glitzermantel Gas. Bei "Zirkus" stolziert Bassist Robert "Bob" Schütze mit Stelzen über die Bühne, während Mieze Akrobatikeinlagen zum Besten gibt.

"Ein Mia-Fan hat es nicht immer leicht", spielt die Sängerin auf den Regen, aber auch auf die Vergangenheit an, als sich die Band trotz ihres Engagements gegen Rechtsextremismus Vorwürfen der Deutschtümelei ausgesetzt sah. Da helfe nur "verrückt" zu sein, ruft Mieze und stimmt den gleichnamigen Titel aus der frühen Elektropunk-Phase der Gruppe an. Die neueren Songs sind poppiger, wobei Mia live gitarrenlastiger als auf den Alben ist. Gut so! Miezes Stimme hingegen ist so herrlich klar wie auf den Alben. "Mein Herz tanzt", singt die Frontfrau. Das Publikum lässt sich nicht zweimal bitten. Tolles Konzert.

Info: Am Dienstagabend rocken "The Busters" die Bühne, am Mittwoch rappt Samy Deluxe, und am Donnerstag lassen es "The Baseballs" krachen. Die Vorgruppen der Künstler legen jeweils gegen 18 Uhr los, der Eintritt ist bei allen Konzerten frei.