Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch/Heidelberg. Am 22. Februar dieses Jahres wacht er auf, nachts gegen 2 Uhr, im Stockbett einer Obdachlosenunterkunft in Wiesloch, geweckt vom Schein einer Taschenlampe, die ein Küchenmesser mit langer Klinge anstrahlt. Die Schilderungen des 47 Jahre alten Geschädigten, der gerade vor der Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg ausgesagt hat, sind an Dramatik kaum zu überbieten. Dem Angeklagten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Doch der Reihe nach:

Klein und schmächtig wirkt der 20-jährige Angeklagte aus Heidelberg, der sich von der Vorsitzenden Richterin bereitwillig befragen lässt. "Das Leben war chaotisch", sagt er. Der Vater sei schon weg gewesen, als er geboren wurde und seine Mutter habe sich nicht um ihn gekümmert. Dann habe er falsche Freunde kennengelernt, viel und regelmäßig getrunken, gekifft und eine Ausbildung im Landschafts- und Gartenbau abgebrochen. Seine damalige Freundin, die er 2012 kennenlernte, habe nach einem Jahr die Beziehung beendet. Seitdem lebe er überwiegend auf der Straße. Dem Geschädigten wirft er vor, sich an seine Ex-Freundin herangemacht zu haben, mit der er wieder zusammenkommen wollte. Die beiden Männer hatten im vergangenen Winter Zuflucht im Wieslocher Kälteschutz gesucht.

Der 47-Jährige, ein kräftig wirkender Mann mit Pferdeschwanz, wird mit Handschellen hereingeführt. Er beschwert sich, dass er im Rahmen einer Krisenintervention im PZN festsitze, und sagt aus, er habe die Ex-Freundin des Angeklagten zwei Tage zuvor beim Supermarkt getroffen und gefragt, ob er ihn grüßen soll. Ihre Antwort hätte ihn stutzig machen sollen: "Tu, was Du nicht lassen kannst." Irgendwie war danach die Stimmung versaut", sagt der 47-Jährige. In der Tatnacht sei er durch den Angeklagten geweckt worden, berichtet der Obdachlose. Der habe auf ein Messer mit langer Klinge geleuchtet und gesagt: "Was ist der Unterschied zwischen einem Pädophilen und einem Psychopathen? Ich bin ein Psychopath." Dann habe er zugestochen. Er habe sieben Schutzengel gehabt, dass er den Bauchschnitt überlebt habe, sagte ihm sein Arzt.

Nach eigenen Angaben ist der Geschädigte blutend aus der Unterkunft gerannt, der Angeklagte mit dem Messer in der Hand hinter ihm her. "Als ich mich nach ihm umgesehen habe, bin ich böse gestürzt." "Bleib liegen!", habe ihn der Angeklagte angeraunt, das Messer über ihn gehalten und wieder begonnen zu zählen. Da habe ein Türke gerufen: "Wenn Du ihn nicht in Ruhe lässt, hole ich die Polizei!" Der 46-jährige Kfz-Mechaniker aus Wiesloch berichtet, er sei rein zufällig dort im Auto gesessen und habe mit seiner Partnerin gechattet, als er Hilfeschreie hörte. Ein "Ochs von Kerl" habe auf dem Boden gelegen und um sein Leben gebettelt, über ihm eine Gestalt mit einem großen Küchenmesser. Als der mutmaßliche Täter auf ihn zugekommen sei, habe er sich hinter sein Auto gestellt und beruhigend auf ihn eingeredet.

Der Mann sei dann in Richtung Winterunterkunft gerannt, er habe ihn nicht identifizieren können. Mit dem Geschädigten sei er zu einer Disko gelaufen, wo ihn die Türsteher mit Pflaster versorgten und die Polizei riefen. Der Angeklagte, der zuvor die Vorwürfe bereits eingeräumt hatte, sagt, er habe zur Tatzeit tief und fest geschlafen.

Die Richterin konfrontiert ihn mit einer SMS, die er an seine Ex-Freundin geschrieben haben soll und den Worten "Ich bring’ ihn um!"

Fi Info: Das Urteil wird für den 30. Juli erwartet.