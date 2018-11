Von Julie Dutkowski

Die Blumen und Kerzen, die auf den Stufen des Polizeireviers in H 4 lagen, sind längst weg. Die Tat selbst ist allerdings noch nicht vergessen. Am 4. September wurde auf der Treppe des Innenstadtreviers ein 20-Jähriger erstochen, sein Vater wurde schwer verletzt (wir berichteten).

Die Empörung darüber, wie so etwas direkt vor einem Polizeirevier passieren könne, war groß. Fassungslos blieben auch Tage später immer wieder Passanten vor der Wache stehen. Sie schimpften und diskutierten. Darüber, was die Polizei falsch gemacht habe. Wie es sein könne, dass ein Polizist allein in der Wache ist. Zum Tatzeitpunkt waren seine sechs Kollegen auf Streife bei anderen Einsätzen.

Laut Ermittlungen hat sich der Beamte, der an diesem Abend alleine in der Wache war, richtig verhalten. Auch, dass ein Beamter allein im Revier bleibe, sei nichts Ungewöhnliches, erklärte eine Polizeisprecherin unmittelbar nach der Tat. Mittlerweile ist klar, dass der junge Polizist dem Opfer nicht hätte helfen können.

Die Staatsanwaltschaft geht nach neuesten Erkenntnissen davon aus, dass der 20-Jährige die tödlichen Stiche bereits abbekommen hat, als der Polizist zum ersten Mal aus dem Fenster gesprungen ist, erklärt Sprecher Andreas Grossman auf RNZ-Nachfrage.

Bislang war man davon ausgegangen, dass der mutmaßliche 21-jährige Täter erst zugestochen hat, als der Polizist wieder in die Wache zurückgekehrt ist, um Hilfe zu rufen. Beim zweiten Mal sei der Polizist aus dem Fenster gesprungen, - das Revier hat eine Sicherheitsschleuse, die man nicht alleine öffnen kann - um Erste Hilfe zu leisten. Doch da war der 20-Jährige bereits zu schwer verletzt. Er starb noch auf dem Weg zum Krankenhaus im Rettungswagen.

Zeugenaussagen, wonach der Täter dem 20-Jährigen die Kehle durchgeschnitten haben soll, stimmen nicht. Das Opfer starb laut Obduktion durch einen Stich in den Oberkörper. Äußerungen in sozialen Netzwerken, wonach das Opfer vor der Wache um Hilfe gerufen haben soll, seien ebenfalls unzutreffend.

Zu Einzelheiten der Ermittlungen wollte sich Grossmann nicht äußern. Bekannt ist mittlerweile, dass es bei den Auseinandersetzungen mit dem 21-jährigen Tatverdächte um finanzielle Streitigkeiten und Beleidigungen gegangen sei. Da es sich um mehrere Tatbeteiligte handele, sei es schwer, die Wahrheit herauszufinden, so Grossmann. Man habe zahlreiche Zeugen vernommen und auch versucht, aufzutreiben. Wie viele Zeugen sich bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben, dazu wollte der Sprecher mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nichts sagen. Der Tatverdächte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Er schweigt nach wie vor.

In der Wache selbst sei seit dem schrecklichen Vorfall "weitestgehend Normalität eingekehrt", erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Nur wenn die Beamten draußen auf Streife seien, würden sie vereinzelt mit Vorwürfen konfrontiert. Warum sie draußen auf Streife seien und nicht im Revier, werde den Polizisten des Innenstadtreviers dann vorgehalten. Oder warum sie unschuldige Bürger belangten. Dass sie sich doch damals besser um das Opfer hätten kümmern sollen.

Die Blumen, Briefe und Fotos, die Passanten, Anwohner und Freunde des Opfers vor dem Polizeirevier niedergelegt haben, haben die Beamten dem Vater übergeben. Auf einem der Briefe steht in Handschrift geschrieben: "Wir sind in Gedanken bei Ihnen und hoffen, dass Ihr Sohn Frieden gefunden hat."