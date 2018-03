Von Peter Wiest



Hockenheim. Drei Stunden volle Breitseite: Die Böhsen Onkelz gaben alles am Freitagabend bei ihrem ersten von vier Konzerten am Hockenheimring – und erst recht ihre Fans. Wogende Arme und fliegende Köpfe immer und überall: Es war ein imposantes Bild, das die 100.000 im weiten Rund des Rings boten. Die „Böhse fürs Leben“-Show der Band auf der angeblich größten Bühne der Welt hielt auch in punkto Optik alles, was sie schon vorher versprochen hatte – und akustisch sowieso.

Die Onkelz legten um Punkt 20 Uhr los. Schon nach dem ersten Lied sang die Masse: „Oh, wie ist das schön...“ Bassist Stephan Weidner nannte das Publikum „den besten Chor der Welt“. Riesige Leinwände, tolle und außergewöhnliche Videos, später dann spektakuläres Feuerwerk und Böller: Gespart wurde an nichts.

Schon gar nicht an den Songs, deren 32 die Band spielte. Im Vorfeld der Konzerte hatten die Onkelz ihre Fans dazu aufgerufen, ihre eigenen Song-Wünsche für die Auftritte am Hockenheimring einzureichen. Die sechs dabei meistgewünschten standen dann mit auf der Setlist: „Stunde des Siegers“, „Leere Worte“, „Viva los Tioz“, „Wenn wir einmal Engel sind“, „Nekrophil“ und „Das ist mein Leben“. Mit dem sehr rockigen „Macht Platz für eine neue Zeit“ spielten die Onkelz auch eine neue Nummer. Es blieb die einzige.

Die Anreise der Fans gestern verlief zwar stockend, und es gab auch einige Staus – war aber nicht ganz so schlimm wie vor wenigen Wochen beim AC/DC-Konzert. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass viele „Nichten“ und „Neffen“ schon am Donnerstag gekommen waren und das ganze Wochenende über am Ring campieren.

Info: Das Onkelz-Konzert heute Abend am Hockenheimring ist ausverkauft. Für die beiden Zusatz-Konzerte am 26. und 27. Juni gibt es noch Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen.