Von Steffen Blatt

Henri wird das Walldorfer Gymnasium wohl nicht besuchen. Kultusminister Andreas Stoch wird die Schule kaum gegen deren Willen anweisen, den Jungen aufzunehmen. Die Debatte zeigt aber, dass sich in der baden-württembergischen Bildungslandschaft - und in den Köpfen vieler Menschen - noch einiges ändern muss.

Denn warum soll ein geistig behindertes Kind eigentlich nicht aufs Gymnasium gehen? Henri wird nie das Abitur schaffen, die Mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss womöglich auch nicht. Aber darum geht es nicht. Das Stichwort lautet "zieldifferenziertes Lernen": Henri hätte einen Sonderpädagogen an seiner Seite, mit dem er die Dinge lernt, die er braucht. In welchen Schulgebäude er dabei sitzt, ist im Grunde egal. In den Gemeinschaftsschulen lernen Kinder mit und ohne Behinderung bereits gemeinsam, ein inklusives Konzept ist Pflicht. Warum soll das nicht auch an Gymnasien funktionieren? Die Kritiker von Henris Schulwunsch gehen vom Ist-Zustand aus - aber der muss sich ändern.

Dazu müssen die Gymnasien aber auch die personelle und räumliche Ausstattung bekommen, um das zu leisten. Und die Schulen selbst müssen diese Herausforderung annehmen, neue Unterrichtsformen in die Praxis bringen, sich auf die behinderten Schüler einlassen. Viele Werkrealschulen haben das getan, oftmals schlicht, um ihr Überleben als Gemeinschaftsschule zu sichern. Viele gute Konzepte sind dabei entstanden, die die individuellen Stärken und Schwächen auch der Schüler ohne Behinderung berücksichtigen. Davon würden auch Gymnasiasten profitieren, die schon lange keine homogene Lerngruppe mehr sind.

Und es ist sicher nicht ganz schlecht, wenn auch Gymnasiasten intensiven Kontakt zu geistig behinderten Altersgenossen haben. Im besten Fall wird die Debatte, die jetzt so heftig geführt wird, irgendwann überflüssig.