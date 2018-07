Von Ingeborg Salomon

Nein, ich bin nicht behindertenfeindlich. Dass Henri die bestmögliche Förderung erhält, damit er ein möglichst selbstständiges, eigenverantwortliches Leben führen kann, finde ich selbstverständlich. Aber: Ja, ich bin ganz klar dagegen, dass Henri ab Herbst auf das Gymnasium geht. Denn das, was er braucht, wird er dort nicht lernen, stattdessen wird er jeden Tag neue Frustrationen erleben, wenn er dem Unterricht nicht folgen kann. Inklusion und Leistungsprinzip widersprechen sich in unserem Schulsystem; das ist bedauerlich, aber Fakt.

Man stelle sich einmal Henri in einer Gymnasialklasse mit etwa 30 Mitschülern beim Englisch- oder Physikunterricht vor. Der Elfjährige wird den Inhalten nicht folgen können, er wird sich langweilen und deshalb vielleicht "stören". Alle anderen Schüler wollen (oder müssen) die Inhalte aber mitbekommen, denn die nächste Klassenarbeit kommt bestimmt. Dass Henri eine Extrawurst bekommt, wird ihnen schwer zu vermitteln sein. Eltern, die ihr Kind auf ein staatliches Gymnasium schicken, wissen, dass es sich intellektuell bewähren muss, in der Schule und später im Leben. Aufgabe der Lehrer ist es, ihnen das dafür nötige Rüstzeug mitzugeben. Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz haben sich bereits gegen Henri entschieden, wohl aus diesem Grund. Dass Henri bei seinen Freunden bleiben will, ist verständlich. Nichts spricht dagegen, dass die Kinder ihre Freizeit weiter gemeinsam verbringen, wenn alle (nicht nur Henri!) das wollen

Henris Eltern wollen für ihren Sohn nur das Beste - wie alle Eltern für ihr Kind. Doch leider sind sie viel zu dicht dran und offenbar nicht nur auf einem Auge blind. Deshalb müssen andere entscheiden. Unser Schulsystem wird sich bis September nicht geändert haben, auch wenn das bitter nötig wäre. Im Fall von Henri heißt das Fazit deshalb: Träumt weiter!