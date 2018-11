Per Gessle von Roxette treffen

Mannheim. (RNZ) Das schwedische Popduo Roxette gastiert am kommenden Dienstag in der SAP Arena. Und jetzt kommt’s: Die RNZ verlost drei Mal zwei "Meet&Greets" mit Per Gessle, dem Sänger und Gitarristen der Band.

Wer ihn vor dem Auftritt in Mannheim persönlich kennenlernen möchte, schreibt bis nächsten Montag, 12 Uhr eine E-Mail an folgende Adresse: presse@bb-promotion.com.

Dabei soll neben dem Stichwort "Roxette" die Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden. Wer beim Gewinnspiel leer ausgeht, kann natürlich dennoch das Konzert besuchen. Es gibt Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen. Roxette hatten sich Ende der achtziger Jahre mit ihrer Nummer-eins-Single "The Look" den Weg in den Chart-Himmel geebnet, es folgten viele weitere Hits.