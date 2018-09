Von Gaby Booth

Heidelberg/Mannheim/Stuttgart. "Der Medizinstandort Mannheim der Universität Heidelberg steht nicht infrage." Mit diesen klaren Worten bekannte sich der Rektor der Uni Heidelberg, Professor Dr. Bernhard Eitel, am Donnerstag klar zu "seiner" zweiten Fakultät in der Nachbarschaft. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart hatte zuvor "strukturelle Defizite" und Finanzprobleme bei der Mannheimer Fakultät ausgemacht. Das weckte alte Ängste in den Reihen der Mannheimer Fakultät, die in dieser Form erst seit 2006 besteht.

30 Professoren forderten am Donnerstag in einen "Offenen Brief" Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf, die Selbstständigkeit der Medizinischen Fakultät zu erhalten, das in den letzten Jahren erarbeitete und erfolgreiche Profil nicht kaputtzumachen. Darum scheint es allen Beteiligten aber nicht zu gehen. Die Ministerin sieht zwar Handlungsbedarf und erhebt klare Forderungen, die finanzielle Situation in Ordnung zu bringen, aber sämtliche Partner sind gewillt, konstruktiv an der Lösung zu arbeiten.

In der aktuellen Situation müsse es darum gehen, im Schulterschluss mit dem Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim, den Universitätsklinikum Mannheim und dem Ministerium in Stuttgart "tragfähige Lösungen für die finanziellen und komplexen strukturellen Probleme der Universitätsmedizin Mannheim zu finden", so Rektor Eitel. Und er stellt klar: "Die Universität und das Rektorat unterstützen Dekan Professor Bicker und alle Akteure in dem Bemühen um Aufarbeitung der wirtschaftlichen Situation."

Die Vorwürfe standen schon länger im Raum, der Landesrechnungshof hatte kürzlich angemahnt, dass die Fakultät zu viel Geld an die Klinikum GmbH überweist. Ministerin Bauer wurde in einer Pressemitteilung gestern sehr deutlich: "Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst weist nun zunächst die medizinische Fakultät an, Zahlungen an das Klinikum Mannheim GmbH im Hinblick auf die Empfehlungen des Rechnungshofes nur unter Vorbehalt und unter Berücksichtigung eines Abschlags von jährlich 3,0 Millionen Euro zu leisten." Die strukturelle Schieflage an der Mannheimer Fakultät sei von der Vorgängerregierung entweder nicht erkannt oder trotz besseren Wissens nicht angegangen worden, so der Vorwurf Bauers.

Die Botschaft der Landesregierung: Die Mannheimer Fakultät müsse mit den rund 60 Millionen Euro Zuschuss jährlich auskommen. Andere Fakultäten kämen schließlich auch mit ihrem Budget aus. "Mehr Mittel für Mannheim bedeuten im Umkehrschluss weniger Landesmittel für andere Fakultäten." Die Ministerin macht aber auch klar, dass man "in vollem Umfang" hinter Dekan Bicker und seinem Bemühen um eine tragfähige Lösung steht.

Am Mittwoch hatten sich auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und Ministerin Bauer auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Die Lösung der akuten Probleme solle "nur in enger Abstimmung" erfolgen.