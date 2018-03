Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das Thema ist ein Aufreger und trifft offensichtlich einen Nerv: Der Boykott von Apotheker Thomas Luft aus Edingen-Neckarhausen, Inhaber der Post-Apotheke, die Januarausgabe von "medizini", ein Magazin für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, nicht in seinem Geschäft auszulegen, stößt auf viel Zustimmung.

Das Postermagazin "medizini" Medizini ist ein monatliches Postermagazin, das laut Eigenwerbung des herausgebenden Verlags Kinder auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit aufklärt. Dazu würde es spannende Einblicke in die Geschichte und die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere, geben. Das besondere an dem Magazin seien zwei große Poster im Format DIN-A1 beziehungsweise DIN-A2. Neben den Postern bietet medizini weitere Inhalte: Bilderrätsel und Bastelanleitungen, lustige Unterhaltung mit Denksportaufgaben, Witzen und fünf verschiedenen Comicserien. Das Magazin wird von der "Stiftung Lesen" als "pädagogisch wertvoll" empfohlen. Für Grundschullehrer ist es begleitendes Anschauungsmaterial für den Unterricht, heißt es auf der Homepage des Verlags. Daten und Fakten zu medizini: Das Magazin wurde 1974 gegründet - Herausgeber ist Marc Becker, Chefredakteur ist Harald Lorenz. Medizini erscheint monatlich in einer Gesamtauflage von über 1,45 Millionen Exemplaren. nip

Andere Apotheken schlossen sich an: Auch sie sind der Meinung, dass ein Figurtest für Kinder, den der Wort & Bild Verlag aus Baiersbrunn im Januarheft platziert hat, in der Ausführung misslungen und "suggestiv" sei. Der siebenteilige Test fragt zum Beispiel "Du siehst Fotos von schönen, schlanken Stars. Was tust du?" oder auch "Stell dir vor, du hättest in letzter Zeit ganz schön zugelegt. Was tust du?"

Für diese Fragen und auch die Bildauswahl erntete die "medizini"-Redaktion viel Kritik. Die RNZ fragte schriftlich nach, ob der Verlag in seiner Februarausgabe dazu Stellung nehmen wird. Eine konkrete Antwort bleibt der Verlag zwar schuldig, räumt aber ein, dass der "Beitrag über die Körperwahrnehmung von Teenagern Kritik hervorgerufen hat."

Der Beitrag soll sich offenbar lediglich an die zehn- bis zwölfjährigen Leserinnen und Leser richten, die "medizini" unter dem Oberbegriff "Wunderwerk Mensch" fragt: "Wie zufrieden bist du mit deiner Figur?"

In der anschließenden Auswertung, so erklärt der Verlag, sollen diese älteren Schulkinder, für die Themen wie Aussehen, Körper, Unter- oder Übergewicht und Ernährung bereits eine Rolle spielen, sich kritisch mit ihrer Selbstwahrnehmung auseinandersetzen: "Der Beitrag will damit das Bewusstsein dafür schaffen, dass zu viel Beschäftigung mit dem eigenen Körper schädlich sein und zum Beispiel Krankheiten wie Magersucht begünstigen kann."

Medizini richte sich allerdings an Kinder sehr unterschiedlicher Altersgruppen und damit auch Entwicklungsstände. Der Großteil des Angebots sei daher auch auf die jüngeren medizini-Fans zugeschnitten, die teilweise aber noch nicht lesen können oder das Lesen gerade erst lernen. Auch wenn sich also ein Thema - wie in jeder Ausgabe - an Schulkinder am Ende der Grundschule oder am Übergang zu weiterführenden Schulen richte, wisse die Redaktion aus Erfahrung, dass die betreffenden Seiten von den jüngeren Fans kaum oder gar nicht genutzt würden.

Weiter schreibt der Verlag: "Die medizini-Redaktion ist der Meinung, dass sich Kindergartenkinder oder Schulanfänger am besten noch gar nicht mit der eigenen Figur beschäftigen sollten. Die Redaktion ist aber überzeugt, dass die Themen Aussehen, Figur und Schönheitsideal spätestens am Übergang zu den weiterführenden Schulen ein Thema sind. Genau da soll der Beitrag Teenager sensibilisieren, damit sie und ihre Eltern rechtzeitig darauf hingewiesen werden, dass sie sich möglicherweise zu sehr mit ihrem Aussehen beschäftigen. Dieses Angebot hält die medizini-Redaktion für richtig."