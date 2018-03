Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Vorfreude ist riesig: Die Hirschberger Veranstaltungsagentur DeMi Promotion lädt auch in diesem Jahr die "Crazy Schülers", die die Schulband der Ladenburger Martinsschule bilden, zu den Ladenburger Konzerttagen ein. "Da ihr letztes Jahr so viel Spaß dabei hattet, dachten wir, die Freude möchten wir euch wieder bereiten", so DeMi-Geschäftsführer Dennis Gissel.

Die "Crazy Schülers" sind eines der Aushängeschilder der Martinsschule. Musiklehrer Martin Gehring arbeitet seit langem mit den behinderten Schülern und kann dabei erstaunliche Erfolge vorweisen. So war die Band ein Glanzlicht beim letzten Schulbandwettbewerb der Mannheimer Popakademie und trat beim Abschlusskonzert auf.

"Was diese Kinder leisten, ist mehr als beachtlich", findet nicht nur Dennis Gissel, der die Gelegenheit natürlich auch nutzte, um nochmals für die drei Konzerte auf der Ladenburger Festwiese zu werben: Am 29. Juni die von der Rhein-Neckar-Zeitung mitpräsentierte "Sweet soul Music Revue"; am 30. Juni Dieter Thomas Kuhn; am 1. Juli Jan Delay, nach dessen Konzert das Finale der Fußball-Europameisterschaft per "Public Viewing" auf der Festwiese übertragen wird.

Nur einen Tag vor dem Jan Delay-Konzert stehen die "Crazy Schülers" noch selbst im Rampenlicht, wenn sie beim Sommerfest der Martinsschule ihr aktuelles Repertoire präsentieren. Noch in bester Erinnerung ist ihnen das persönliche Treffen mit Adel Tawil von "Ich + Ich" im letzten Jahr. "Einmal den Star umarmen" - da wurde ein Traum wahr.

"Dürfen wir Jan Delay vor oder nach dem Konzert auch persönlich treffen?" fragten die Bandmitglieder deshalb jetzt. Dennis Gissel will den Kindern auch diesen Wunsch nicht abschlagen. "Ich werde alle Hebel in Gang setzen und gebe mein Bestes, um ein Treffen für euch zu organisieren", versprach er. Und wo Jan Delay sein Autogramm hinschreiben soll, wissen die Schüler auch schon ganz genau: Auf dem Rollstuhl, genau neben der Unterschrift von Adel Tawil.