Von Silke Beckmann

Ladenburg. Bei den "Nulldreiern" ist das Sammelfieber ausgebrochen. Dabei handelt es sich bei den Stickern, mit denen das druckfrische Fußballalbum bestückt wird, keineswegs um allseits bekannte Weltklasse-Kicker, sondern um Konterfeis aus den eigenen Reihen. Der FV 03 Ladenburg wartet als erster Amateurverein der Region nun mit einem eigenen Stickeralbum auf.

Mit Platz für alle 300 Mitglieder der örtlichen Fußballfamilie, vom Bambini-Spieler über alle Mannschaften bis hin zu Trainern, Helfern und Vorständen. Und genau, wie es anlässlich großer Ereignisse wie Europa- oder Weltmeisterschaften gehandhabt wird, sind auch hier die Klebebilder in kleinen Päckchen erhältlich - der Verkaufserlös fließt komplett in die Jugendkasse.

Entwickelt und letztendlich realisiert hat die Idee 03er-Mitglied Kristin Bosk: "Die Idee kam mir während der WM 2014", erklärt die von Kindheit an fußballbegeisterte Inhaberin einer Trainerlizenz des Badischen Fußballverbands. Der Weg von der Idee bis zur Fertigstellung des innovativen Projekts in der letzten Woche gestaltete sich allerdings langwierig und aufwendiger als gedacht: "Nach den Sommerferien habe ich angefangen, alle zu fotografieren." Was teilweise mit viel Fahrerei verbunden war, weil nicht alle Mitglieder in Ladenburg spielen, wie die studierte Dolmetscherin und Sängerin erzählt.

Zudem galt es zuvor Sponsoren zu gewinnen und die Einwilligungen der Porträtierten beziehungsweise ihrer Erziehungsberechtigten einzuholen. Nach etlichen Wochen war die zeitintensive Vorarbeit gemeistert, die Produktion wurde in die Hände der Firma MYFOOZA gelegt, die pünktlich zur großen Kick-Off-Party im Rahmen der Jugendweihnachtsfeier lieferte. Hier bekamen alle jungen Spieler ein Album samt Starterpaket. Die Begeisterung war erwartungsgemäß groß, das Tauschfieber schnell in vollem Gange. Schließlich waren es die eigenen Bilder, mit Namen versehene Fotos von sich selbst und den Teamkollegen, die die Nachwuchskicker aus der Folie schälten und voller Stolz einklebten - das erzeugte doch gleich eine gewisse Star- und Profi-Aura. "Und sie lernen auch gleich die Namen der Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft kennen und kommen vielleicht sonntags mal zu den Spielen, um ihre Idole live zu erleben", sagt Initiatorin Bosk, die mit dem Projekt zugleich die Vereinskommunikation und -identifikation sowie den Teamgeist nachhaltig stärken möchte.

Auch die erwachsenen Spieler haben laut Jugendleiter Andreas Schintu bereits Interesse bekundet: "Ich denke schon, dass das gut ankommt." Alben zu je fünf Euro wie auch Sticker (ein Euro pro Paket à fünf Bilder) können ab sofort sowohl im Restaurant "Zum Römerstadion" und im Toto-Lotto-Geschäft in der Kirchenstraße erworben werden. Für das Frühjahr plant der Verein eine große Tauschbörse, bei der Fotolücken "gestopft" werden können.