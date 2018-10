Von Anna Becker

Ketsch. "Und dann die Hände zum Himmel, komm lass uns fröhlich sein" - eine Botschaft, so schlicht und doch so ergiebig in ihrer Aussage! Denn was hätte die ersten Stunden des Backfischfestes besser beschreiben können als dieser Ballermannklassiker.

Zum 62. Mal feiern die Menschen in Ketsch am Rhein "ihr" Fest der Feste und haben es erneut bewiesen: Es geht immer noch ein bisschen mehr. Natürlich hatte die Backfischfest GmbH auch den solaren Himmelskörper engagiert und den Temperaturregler gleich mal ordentlich nach oben justiert, sodass Backfischfest, Fischerkönig und glücklicher Hofstaat ordentlich ins Schwitzen kamen. Dazu gab es mit Manuel Krieger wohl einen der jüngsten Fischerkönige der Festgeschichte, der auch noch ordentliche 16 Kilogramm Fisch beim Königsfischen aus dem See beförderte.

Der 26-Jährige, der sich im Verein ganz besonders engagiert, wurde daher auch gefeiert, gefeiert und nochmals gefeiert. "Vom Krieger zum König", skandierten seine Freunde und ließen ihn immer wieder hochleben, als er am Backfischfestsamstag seine Königskette überreicht bekam und hernach gemeinsam mit seinen Prinzen Rosen auf die Welt regnen ließ. Eine besondere Geste, die sich die Regenten des Backfischfestes bewahrt haben und die bei den Besucherinnen immer wieder gut ankommt.

Mit von der Partie war übrigens auch der Jugendprinz Jan Kappenstein, der seinem Vater, Bürgermeister Kappenstein, sichtlich den Stolz ins Gesicht geschrieben hatte. Kühles Bier und knusprige Fische lautete anschließend die Devise - ein Motto, welches sich durch die nächsten Tage Backfischfest ziehen wird. Denn die zwei Fischbäckereien haben alles, was Ost- und Nordsee herzugeben ist, geordert und dazu auch noch heimische Zander mit Panierung und sprudelndem Backfett bekannt gemacht, sodass auch trotz der drückenden Hitze die Lust auf die knusprigen Leckereien nicht ausblieb und ausbleiben wird.

Denn das Backfischfest bleibt sich noch bis zum 11. August 2013 mit einem umfassenden Programm selbst treu und serviert von der Ballermann-Partystimmung bis zum Seniorenfrühstück alles, was das Herz begehrt. Das bewiesen eindrücklich "One and six", die zur Ehrung des Königs nicht nur die Höllenglocken von AC/DC in die Boxen schmetterten, sondern auch ein "We are the champions" servierten, bis sie endlich beim "Auf und nieder" ankamen. Die Partyband mit "Schmäh" rollte sich damit von einem Partyknaller zum nächsten - leider bis spät in die Nacht vor fast leeren Bierbänken. Denn in tropischen Nächten wie diesen lockt das Backfischfest mit Feierstimmung unter freiem Himmel: Hunderte Sitzplätze in den Biergärten bieten dabei einen hervorragenden Blick auf die Kirmesangebote mit all ihren glitzernden Lichtern und natürlich den zwei Brillantfeuerwerken, die am 6. und 11. August bunte Bilder an den Nachthimmel zaubern werden.

