Von Gaby Booth

Jetzt stehen sie also, die drei Markenbausteine, die künftig die Marketingstrategie von Mannheim bestimmen werden: Lebensfreude - Wirtschaftskraft - Inspiration. "Das sind die Leitplanken unseres Vorgehens", stellte Thomas Töpfer, Aufsichtratsvorsitzender der Stadtmarketinggesellschaft, gestern zusammen mit Oberbürgermeister Peter Kurz das Ergebnis vor. Am Vorabend hatte der Aufsichtsrat sein Plazet gegeben, bis Oktober werden die Details der Vermarktung erarbeitet.

Die Hamburger Agentur Brandmeyer hatte im Auftrag der Stadtmarketing GmbH in den letzten Monaten mehrere Hundert Telefoninterviews in erster Linie mit jungen Leuten (18 bis 25 Jahre), die noch auf Stellensuche sind, aber auch mit Fachkräften und Investitionsentscheidern in Unternehmen geführt. Insgesamt wurden 900 Personen befragt. Die Hälfte davon in Mannheim, die andere Hälfte in der Metropolregion. Abgeklopft wurde ihre Meinung zu Wohnsituation, Freizeit- und Kulturangeboten oder Verkehrsanbindung Mannheims. Die Schwierigkeit der Untersuchung war dabei nicht der Mangel, sondern die Vielfalt der positiven Seiten, die die Befragten nannten. Zwölf Pluspunkte waren es am Ende, darunter gute Einkaufsmöglichkeiten, starker Wirtschaftsstandort, vielfältiges Hochschulangebot, attraktives Kultur- und Freizeitangebot. Zu viele Pluspunkte, um diese in eine Vermarktungsstrategie zu verpacken. Deshalb einigten sich die Strategen auf die Kernpunkte Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration. Da stecken viele weiche und harte Standortfaktoren drin, die das typische Profil Mannheims ausmachen, sind sich die Auftraggeber der Studie einig. Daraus lässt sich eine Werbekampagne mit Alleinstellungsmerkmal starten, ist Johann Wagner, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft, überzeugt.

Dass die Quadratestadt an ihrem Image noch sehr arbeiten muss, will sie national und international als Stadt mit hohem Wohn-, Freizeit- und Arbeitgeberwert wahrgenommen werden, ist den Initiatoren bewusst. Tausende von Besuchern des Deutschen Katholikentages haben jüngst festgestellt, dass die Stadt an Rhein und Neckar für sie bisher unbekanntes Terrain war, weil die Stadt landauf, landab noch anders wahrgenommen wird, als sie es im Jahr 2012 tatsächlich ist. "Bis zum Jahresende soll die komplette Kommunikationsstrategie stehen," kündigte Oberbürgermeister Kurz an, das Bild auch "draußen" zu korrigieren. Schließlich geht es bei der Marketingstrategie darum, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, an denen die vielen national und international agierenden Unternehmen interessiert sind. Oberbürgermeister Kurz: "Der zentrale Punkt der Analyse war es, die Erfolgstreiber für den Markenerfolg Mannheims in Bezug auf die Außenwirkung herauszuarbeiten. Die Leitfrage war, wie man gezielt Talente, Fachkräfte und Unternehmen ansprechen kann."

Eine Marketingstrategie ist aber nur dann gut, wenn sie authentisch ist, das heißt, wenn sie von den Bewohnern genau so gefühlt wird, wie sie kommuniziert wird. Mit Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration könnte das gelingen. Die Voraussetzungen sind gut. Mannheim und seine Bürger werden auf Touristikmessen inzwischen als offene Stadt und als avantgardistisch wahrgenommen. Und neben den Söhnen Mannheims kennt man schließlich zwischen Flensburg und Konstanz auch zunehmend die Quadratestruktur.