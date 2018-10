Von Peter Wiest und H.-J. Heinz

Mannheim. Vier Tage nach dem Zugunglück im Mannheimer Hauptbahnhof hat die Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Gefährdung des Bahnverkehrs aufgenommen. Das bestätigte der Mannheimer Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann gestern auf Anfrage der RNZ.

"Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn bei einem Unfall oder Unglück Menschen verletzt werden", sagte der Behördensprecher. Darüber hinaus werde geprüft, ob eine Pflichtverletzung oder ein Fehlverhalten von einer oder mehrerer Personen vorliegt. Die Bundespolizei sei, so Grossmann, damit beauftragt, Zeugen zu vernehmen.

Um zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen, sei aber insbesondere das vom Eisenbahn-Bundesamt zu erstellende Gutachten zum Unfallhergang von Relevanz. "Die Ermittlungen können durchaus mehrere Monate in Anspruch nehmen", stellt sich der Oberstaatsanwalt auf einen längeren Zeitraum ein, bis das Unglück vom Freitagabend endgültig geklärt sein wird.

Die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bunds (EUB) hatte nach dem Unfall den Fahrtenschreiber des Güterzugs ausgelesen, der am Freitagabend einen Euroocity gerammt hatte. Konkrete Ergebnisse über die Unfallursache lagen allerdings bisher nicht vor; sie sollen baldmöglichst bekannt gegeben werden, hatte es dazu geheißen.

Der Hessische Rundfunk hatte gestern gemeldet, dass dem Zugunglück eine Zwangsbremsung des beteiligten Güterzugs vorausgegangen. Ohne eine Freigabe des Stellwerks abzuwarten, habe der Lokomotivführer den Güterzug dann wieder in Bewegung gesetzt. Ein Sprecher des Eisenbahnbundesamtes sagt dazu, man könne diese Informationen weder bestätigen noch dementieren.

Auch am gestrigen Dienstag liefen die Reparaturarbeiten am Mannheimer Hauptbahnhof weiter auf Hochtouren. Wie Bahnsprecher Martin Schmolke auf Anfrage sagte, wurden weiter Ausbesserungsarbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik im Mittelpunkt; ebenso die Erneuerung und Reparatur von Kabeln. In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde dann an der Unfallstelle und im Bereich darum herum mit den nach dem Unfall erforderlichen Gleisarbeiten begonnen. Dort wurden und werden auch heute noch diverse Schwellen und Schienen ausgetauscht, die bei dem Unfall am Freitagabend beschädigt worden waren.

Der Fahrbetrieb hatte sich in und um den Mannheimer Bahnhof weitgehend normalisiert; lediglich einige wenige Züge werden noch über Heidelberg umgeleitet beziehungsweise starten und endeten dort.Wann genau der Betrieb wieder vollkommen normal laufen wird, konnte Martin Schmolke gestern noch nicht sagen. Er sei jedoch sicher, dass "das alles nicht mehr all zu lange dauern wird", so der Bahnsprecher.