Von Alexander Albrecht

Mannheim. Rund zweieinhalb Monate nach dem Zugunglück am Mannheimer Hauptbahnhof mit 35 Verletzten hat der Lokführer des beteiligten Güterzuges sein Schweigen gebrochen und Fehler eingeräumt. Wie der Sprecher der Mannheimer Staatsanwaltschaft, Andreas Grossmann, gestern der RNZ sagte, hat der 60-Jährige über seine Anwälte eine schriftliche Stellungnahme abgegeben.

Danach habe der Norddeutsche gestanden, ein Haltesignal übersehen zu haben. Möglicherweise waren es zwei - darauf lassen Ermittlungsergebnisse der Bundespolizei in Karlsruhe schließen. Der Zug sei dann zwangsgebremst worden. "Zu Unrecht, meinte der Mann, wie er jetzt schilderte - und fuhr wieder an, ohne die Freigabe des Stellwerks abzuwarten", so Grossmann. Der Güterzug rammte einen aus Graz kommenden Eurocity. Zwei Waggons mit 110 Menschen kippten um. Die Lok des Güterzugs und die beiden folgenden Güterwaggons entgleisten. Die Bahn kostete der Zusammenstoß nach eigener Einschätzung mindestens einen sechsstelligen Betrag.

Recht schnell richtete sich der Hauptverdacht der Ermittler gegen den Lokführer. Er stand nach dem Unglück unter Schock. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den für eine Zeitarbeitsfirma arbeitenden 60-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte im September Strafanzeigen gegen die Firmen "ERS European Railways GmbH" und "Railway Solution Direkt" gestellt. Laut Grossmann besteht der Verdacht, dass sich das Eisenbahnunternehmen aus den Niederlanden ebenso wie der Personaldienstleister aus der Pfalz des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafbar gemacht habe.

"Die Ermittlungen stehen hier am Anfang. Der polizeiliche Abschlussbericht liegt uns noch nicht vor", sagte Grossmann. Die EVG erklärte zuletzt, es dränge sich der Verdacht auf, dass der Lokführer die Strecke nicht gut genug gekannt habe oder mit den Vorschriften nicht vertraut gewesen sei.