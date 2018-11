Mannheim. (alb) Es ist Ruhe eingekehrt im Mannheimer Uniklinikum. Nach dem Hygieneskandal schreiten die Umbauarbeiten in der Zentralen Sterilgutabteilung voran. Das ist der Bereich, in dem die OP-Instrumente gereinigt, sterilisiert und für die Operationen in Besteckkästen sortiert werden. Und der Bereich, in dem die Affäre nach Beanstandungen des Regierungspräsidiums im Herbst letzten Jahren ihren Lauf nahm.

Kliniksprecher Klaus Wingen sagte der RNZ, dass etwa zwei Drittel des OP-Bestecks - Skalpelle, Zangen und Scheren - durch fabrikneues ersetzt werde. Er rechnet damit, dass das Krankenhaus spätestens Ende Februar wieder das übliche Operationsprogramm mit durchschnittlich 60 Eingriffen pro Tag fahren kann. Im Moment sei die Nachfrage noch etwas höher als die Kapazität, sagte er weiter.

Wingen gewinnt dem Engpass auch etwas Gutes ab: "Es gibt weiterhin Menschen, die hier im Klinikum behandelt werden möchten und warten." Der im Oktober und November verzeichnete Rückgang bei den Eingriffen sei der Tatsache geschuldet gewesen, dass man Patienten, die dringend operiert werden mussten, an andere Krankenhäuser in der Region verwiesen habe.

In dieser Zeit musste sich die Uniklinik ausschließlich auf Notfälle konzentrieren. Bereits Mitte Dezember habe man den Rückgang wieder weitgehend ausgleichen können. Der Trend sei derzeit stabil.

Laut Wingen kostete der Hygieneskandal die Klinik rund 8,6 Millionen Euro, wobei in dieser Summe neben den entgangenen Einnahmen auch die Ausgaben für Umbauten und Neuanschaffungen enthalten sind. Das sei jedoch nur ein ungefährer Wert. "Detaillierte Informationen werden vorliegen, wenn der Jahresabschluss für das vergangene Jahr erstellt und geprüft ist. Das wird erst in einigen Monaten der Fall sein", sagte der Kliniksprecher.

Bereits in den nächsten Wochen soll das Aufgabengebiet des neuen Risikomanagers festgelegt werden. Anschließend starte das Auswahlverfahren. Die Klinikdoppelspitze um die Geschäftsführer Jörg Blattmann und Professor Frederik Wenz will die Stelle schaffen, damit sich die Kommunikation im Krankenhaus verbessert. Das Klinikpersonal meldet Hinweise und Beanstandungen bislang in einem klinikinternen Internetforum, das von Mitarbeitern praktisch ehrenamtlich neben ihrer Arbeit betreut wird.

In der Vergangenheit sollen Informationen "versackt" sein. Der Risikomanager soll mit einer "unabhängigen Sichtweise" alle Prozesse in den Abteilungen durchleuchten. Geplant ist auch, dass das Personal insgesamt stärker eingebunden wird und sich Chefärzte mit der Klinikleitung häufiger austauschen.