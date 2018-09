Von Anke Blaue

Mannheim. Viele Mütter und Väter kennen das Hexenmädchen Bibi Blocksberg noch von den ersten Hörspielkassetten aus den Neunzigern. Später kam Bibis beste Freundin Tina dazu, kurz darauf gab es die Zeichentrickserie. Drei Kinofilme folgten, und die Soundtracks von Peter Plate, Ulf Leo und Daniel Faust wurden zu wahren Kinderzimmerhits. Jetzt haben die drei Produzenten die eingängigen Filmsongs in einem Musical auf die Bühne gebracht: "Bibi & Tina - Die Große Show". Rund 5000 kleine und große Fans sind am Sonntagnachmittag in der SAP-Arena völlig aus dem Häuschen und feiern eine bunte Party zum Mitsingen. Einmal Bibi und Tina live erleben: Gerade für die Mädchen im Publikum wird ein Traum wahr.

Natürlich muss am Anfang das klassische Intro von Tinas Bruder Holger (Friedrich Rau) stehen. Ebenso klar, dass dabei die rote E-Gitarre nicht fehlen darf. Großes Staunen gleich danach: Bibi, bestens besetzt mit Eve Rades, fliegt auf ihrem Hexenbesen ein - ein klasse Effekt zwischen eingespieltem Leinwandflug und Landung auf der Bühne, wo Tina (Vera Weichel) schon wartet. Damit beginnt eine neue Bewährungsprobe der beiden, die sich um alle Hits aus den Filmen spannt. Die Geschichte ist einfach. In Falkenstein findet ein Bandwettbewerb statt. Wer ihn gewinnt, darf nach Stockholm fahren und dort auftreten. Zuvor stellen sich die Kandidaten dem harten Auswahlverfahren.

Die Teilnehmer des Contests sind alte Film-Bekannte: Die ehrgeizige und modische Sophia von Gelenberg (Katharina Beatrice Hierl) und ihre vier "Shopping Queens" steuern den "Cheerleader-Song" und "Ordinary Girl" bei - schon das gesanglich und tänzerisch ein Highlight. Hans Kakmann (Thomas Schumann) und die vier "Omms" dürfen auch nicht fehlen, und jedes Kind weiß und kann mitsingen, dass dieser Mann "mehr will". Aber Bibi wird seine Manipulationsversuche mit ein bisschen Hexerei selbstverständlich zu verhindern wissen. Trotzdem gefällt Tinas Mutter, Frau Martin (Anja Pahl), das Ganze überhaupt nicht. Sie moderiert gemeinsam mit Graf Falko von Falkenstein (Lorenz Liebold) die Casting-Show, an der als drittes Quartett Bibi, Tina, Holger und Tinas Freund und Grafen-Sohn Alex (Benedikt Ivo) teilnehmen.

Geht es nach den Kindern, dann ist schon vorher klar, wer hier gewinnt - auch wenn es ein wenig Hexerei bedarf, um Alex beim Tanzen auf die Sprünge zu helfen. "Einer für alle, alle für einen", stehen die vier zusammen und singen mit "No risk, no fun", "Big Bang" oder "Up, Up, Up (Nobody’s perfect") eine Art Best-of. Doch Mitfiebern ist angesagt, denn letztlich hat auf der Bühne die strenge, stark an Abba angelehnte "Gesangskommissarin" Anni-Frid aus Stockholm (Nina Janke) das letzte Wort. Wie sie entscheidet, ist an diesem Nachmittag gar nicht das Wichtigste. Für das junge Publikum ist es einzig und allein die großartige Show.

Diese ist perfekt inszeniert, Gesang und Tanz lassen nichts zu wünschen übrig. Die sechsköpfige Band legt dafür die solide musikalische Basis. Mit viel Liebe zum Detail arbeitet auch die Requisite. Nicht nur die Originalkostüme sorgen für Wiedererkennungswerte bei den jungen Film-Kennern. Nie waren sie ihren Helden näher als bei diesem Familienfest.

Schier atemberaubend sind die farbenprächtige Lichtchoreografie und die Videoprojektionen. Hightech und Spezialeffekte - nicht nur für höher schlagende Kinderherzen. Am Ende hält es niemanden mehr auf den Sitzen. Auch die Erwachsenen sind verzaubert. Willkommen in der "Bibi & Tina"-Welt!