Mannheim/Stuttgart. (mün) Eigentlich fahren die Züge auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart bis zu 250 Stundenkilometer. Doch vom 9. bis 21. Juni wird das wegen Bauarbeiten nicht mehr möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke wird auf 160 Stundenkilometer reduziert und das führt zu Verspätungen von etwa 20 Minuten, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Züge in Richtung Süden kommen dann in Stuttgart und München verspätet an.

Aber in München und Stuttgart fahren die Fernzüge früher ab, damit sie ab dem Mannheimer Hauptbahnhof wieder nach Plan Richtung Norden fahren.

Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden, im Falle eines Falles einen Zug früher als ursprünglich geplant zu fahren - oder sogar eine andere Verbindung zu wählen. Weitere Auskünfte gibt es unter www.bahn.de/bauarbeiten und unter der gebührenpflichtigen Rufnummer 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf).

Grund für die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit und damit der Änderungen im Fahrplan ist die Erneuerung der Signaltechnik auf der Trasse und im Hockenheimer Stellwerk. Nach Angaben der Bahn werden acht Millionen Euro investiert.