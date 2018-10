Mannheim. 2012 registrierte das Polizeipräsidium Mannheim deutlich mehr Widerstandshandlungenen gegen Polizeibeamte als in den Vorjahren. Waren 2009 bis 2011 jeweils 73 Fälle von Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten verzeichnet worden, stieg die Zahl nun auf 104 Fälle. Zwölfmal gingen diese von Frauen aus. Anlässe waren in 90 Fällen Gewahrsam- oder Festnahmen (85,7 Prozent), bei denen insgesamt 73 Beamte verletzt wurden. 13 Fällen waren so schwer, dass eine Dienstunfähigkeit eintrat. Das aggressive Verhalten der Täter war in 90 Fällen auf Alkohol, Drogen oder psychische Erkrankungen zurückzuführen.

In den 71 Fällen (68,3 Prozent), in denen den Beamten bei Amtshandlungen Widerstand entgegengebracht wurde, fanden insbesondere in den Dienstbezirken Innenstadt, Neckarstadt und Neckarau statt. Der überwiegende Teil der Täter war zwischen 18 und 30 Jahre alt (54 Fälle, 51,9 Prozent).

Einige Beispielsfälle aus dem Monat Mai:

1.) Am 9. Mai, gegen 1.50 Uhr, sollte ein 35-jähriger Mannheimer in Mannheim-Jungbusch nach Streitigkeiten und einem danach nichtbefolgten Platzverweis durch eine Streifenbesatzung in Gewahrsam genommen werden. Hierbei trat und schlug er gegen die Polizeibeamten. Der 35-jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.

2.) Am gleichen Tag gegen 5.30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu einer Schlägerei gerufen. Ein 35-Jähriger, ein 38-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann hatten auf der Straße lautstark herumgeschrien. Ein 20-Jähriger Geschädigter erbat sich daraufhin Ruhe. Nachdem er auf das Übelste beleidigt wurde, ging er aus der Wohnung zu dem Trio auf die Strasse und bat nochmals um Ruhe. Daraufhin wurde er unter anderem mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige flüchtete daraufhin in seine Wohnung zurück. Er erlitt durch den Vorfall Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Die eintreffenden Streifen wurden von dem 35- und dem 38-Jährigen sofort massiv beleidigt. Der 35-Jährige trat zudem einen geparkten Roller um, trat und schlug gegen die Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen, der Atemalkoholwert betrug bei beiden mehr als 1,1 Promille.

3.) Am 13. Mai gegen 18.30 Uhr, wurde eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt zum Alten Messplatz gerufen. Dort lag eine nicht ansprechbare erheblich betrunkene 25-jährige Frau. Bei der Befragung zu ihren Personalien entriss sie zunächst einem Beamten das Funkgerät. In ihrer Tasche fand man einen Schlagring und eine Flasche Hochprozentiges, was aufgrund ihres Zustandes einbehalten wurde. Daraufhin wollte sie auf die Polizeibeamten losgehen, so dass ihr Handschließen angelegt werden mussten. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,1 Promille.

4.) Am 17. Mai gegen 9.30 Uhr, betrat ein 46-Jähriger die Wache des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und lief drohend auf die Beamten zu. Als sich ihm eine Beamtin in den Weg stellte, fasste er sie am Oberarm und schubste sie auf die Seite, so dass sie dabei verletzt wurde. Durch einen weiteren Polizeibeamten, der ebenfalls leicht verletzt wurde, konnten der Mann schließlich festgehalten und in Gewahrsam genommen werden. Nach Untersuchung durch einen Polizeiarzt wurde der 46-Jährige in eine fachärztliche Klinik eingewiesen.