Mannheim. Oberbürgermeister Peter Kurz wird dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten, wie ein Bürgerentscheid über die Ausrichtung der Bundesgartenschau im Jahr 2023 stattfinden soll. "Eine Bundesgartenschau braucht die Unterstützung der Bevölkerung. Ein Bürgerentscheid kann hier ein wichtiges Signal setzen", wird Kurz in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Die Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft hat grünes Licht für eine BUGA in Mannheim 2023 gegeben. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten ausgehandelt werden. Aber dem Mannheimer Gemeinderat liegen unterschiedliche Anträge zu einem Bürgerentscheid vor. Die Verwaltung von Kurz will deshalb dem Stadtparlament einen Vorschlag für einen Bürgerentscheid und die weitere Bürgerbeteiligung machen. Aber die Mannheimer sollen erst an die Wahlurne dürfen, wenn mehr Klarheit über die Planung bestehe. Nach den Vorstellungen im Rathaus soll der Gemeinderat im Spätjahr 2013 einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen. Abgestimmt werden solle dann im Februar 2014.

Ein Bürgerentscheid kann durch ein Bürgerbegehren oder durch einen Beschluss des Gemeinderats durchgeführt werden. Dazu ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderats erforderlich; in Mannheim sind das 33 Stimmen. (mün)