Von Heike Warlich-Zink

Gerade die ersten Wochen und Monate nach der Beschäftigungsaufnahme sind für vormals langzeitarbeitslose Menschen besonders kritisch. "Die Alltagsstruktur ändert sich. Man muss sich wieder neu in die Rolle als Arbeitnehmer einfinden", weiß Sabine Steffens, Abteilungsleiterin bei Biotopia. Der Arbeitsmarktdienstleister bietet daher seit März Betroffenen über das Modellprojekt "Durante - Assistierte Beschäftigung" gezielte Hilfestellungen, um dauerhaft im Erwerbsleben Fuß fassen zu können. Die Jobcoaches Barbara Maron und Tom Scheunemann stehen den Teilnehmern dabei als direkte Ansprechpartner zur Verfügung.

"Meistens hilft allein schon das Reden", betont Steffens, dass vormals langzeitarbeitslose Menschen oft unsicher im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten sind oder erst wieder lernen müssen, mit Lob und Kritik angemessen umzugehen. Darüber hinaus bietet Durante, das im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms "Gute und sichere Arbeit" aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds bis Ende 2014 gefördert wird, Unterstützung bei der Schuldenregulierung, der Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz oder einer Wohnung.

Die Jobcoaches helfen, wenn Anträge bei Ämtern gestellt werden müssen oder Unterlagen fehlen. Auf Wunsch nehmen sie auch Kontakt auf mit dem Arbeitgeber auf, um durch vermittelnde Gespräche zur Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses beizutragen. "Alles in Absprache mit den Teilnehmern und am individuellen Bedarf orientiert", betont Steffens.

Biotopia ist einer von 20 Standorten in Baden-Württemberg, an dem das vom Paritätischen Wohlfahrtsverband mit der Werkstatt Parität und dem Diakonischen Werk Württemberg konzipierte Modellprojekt läuft. In Mannheim werden 15 Teilnehmerplätze angeboten, von denen einige noch frei sind. "Unsere Teilnehmer haben derzeit alle eine Vollzeitstelle", erläutert Steffens, dass selbstverständlich auch Menschen mit Teilzeitstellen oder einem Minijob begleitet werden.

Neben Hilfestellungen, um die aktuelle Situation des Wiedereinstiegs in Berufsleben zu bewältigen und Anlaufschwierigkeiten zu überwinden, spielt die Frage der längerfristigen Perspektive eine große Rolle: das Bestehen der Probezeit, die mögliche Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages oder Möglichkeiten der Weiterqualifizierung.

"Bei jungen Teilnehmern ohne Berufsausbildung können wir auch daraufhin wirken, dass eine Berufsausbildung angestrebt wird und unterstützen bei der Suche", sagt Steffens, dass die aktuellen Projektteilnehmer im Alter von Anfang 20 bis Ende 50 sind. Erreicht werden soll ihrer der assistierenden Begleitung ins Erwerbsleben neben der grundsätzlichen Sicherung eines langfristigen Beschäftigungsverhältnisses zugleich, dass sie an Sicherheit gewinnen - sowohl persönlich als auch in praktischen Fragen des Arbeitslebens und im Bewerbungsprozess.

Fi Info: Die Projektteilnahme ist kostenlos. Informationen sind unter Telefon 0621 46005-31 oder per Mail durante@biotopia.de erhältlich.