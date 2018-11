Von Alexander Albrecht

Mannheim. Aufregung in der Mannheimer Neckarstadt: Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr werden Polizei und Rettungskräfte zu einer Wohnung in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus gerufen. Eine 32-jährige Frau ist lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Lebensgefährte soll auf sie geschossen haben.

Die Frau wird in eine Klinik gebracht, ihr Zustand ist nach Polizeiangaben auch gestern Abend noch kritisch. Von dem mutmaßlichen Schützen (41) fehlt jede Spur. Weil er sich noch in dem Gebäude hätte befinden können, umstellen die Beamten zunächst das Haus. In solchen Fällen und wenn eine Schusswaffe im Spiel ist, rückt das Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Es fliegt ein, um genau zu sein. Die Kollegen kommen per Hubschrauber aus Göppingen nach Mannheim. Mit zwei Mannschaftswagen fahren sie vor, die Männer in schusssicheren Westen und mit Sturmhauben. Auch das Mobile Einsatzkommando ist vor Ort.

Systematisch durchsuchen die SEK-Leute ab 14 Uhr den unübersichtlichen Gebäudekomplex: So soll es einen großräumigen Keller geben, über den man in andere Häuser kommt. Bewohner strecken ihre Köpfe aus den Fenstern, verlassen müssen sie ihre Wohnungen aber nicht. Die umliegende Waldhofstraße wird während des gut zweistündigen Einsatzes streckenweise komplett gesperrt, an der angrenzenden Haltestelle "Untermühlaustraße" brausen die Bahnen ohne Stopp durch. Der 41-Jährige bleibt verschwunden.

Dafür entdeckt das SEK in der Wohnung seiner Freundin eine Schrotflinte. Die Tatwaffe? "Möglicherweise, wir wissen es noch nicht", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. Die Beamten erhalten unterdessen Hinweise auf weitere Orte, an denen sich der Tatverdächtige öfter aufhält. Zahlreiche Einsatzkräfte fahren kurz nach 16 Uhr zu drei Anwesen in der Innenstadt und im Stadtteil Wallstadt. Doch auch dort hält sich der Mann nicht auf. Die Fahndung dauert gestern Abend noch an.

Der 41-Jährige gehört nach RNZ-Informationen dem Rockermilieu an. Laut Schätzle sind die Hintergründe für die Tat unklar. Dass Beziehungsprobleme im Spiel gewesen seien, sei Spekulation, so der Polizeisprecher. Als haltlos erweisen sich Gerüchte, wonach der Flüchtige in der Zwischenzeit eine Geisel genommen habe. "Da ist definitiv nichts dran", sagt Schätzle.