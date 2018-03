Von Gaby Booth

Die Bundesgartenschau 1975 war ein sommerlanges Fest mit Nachhaltigkeit. Der damals geschaffene Luisenpark und der Herzogenriedpark haben bis heute einen hohen Freizeitwert und sind Magnet für Besucher aus der ganzen Region. In zehn Jahren könnte es nun eine Wiederauflage geben. Mit einem Kerngelände von 55 Hektar und einem zusammenhängenden Grünzug. Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft gab gestern in Bonn grünes Licht für eine zweite Mannheimer Buga.

Das ist zwar noch eine lange Zeit, doch die Bundesgartenschauverantwortlichen haben eine langfristige Planung und auch für die Stadt müssen schon jetzt die Weichen gestellt werden. Möglicherweise gibt es noch einen Bürgerentscheid Anfang nächsten Jahres. Der soll aber erst kommen, wenn die Ergebnisse der "offenen Planungsgruppen" vermutlich bis zum Jahresende vorliegen, so eine Sprecherin der Stadt.

"Wir trauen das den Mannheimern mit dieser Vorgeschichte zu", begründete DBG-Geschäftsführer Jochen Sandner die Entscheidung des Verwaltungsrats. Mehrfach war er in der Quadratestadt, kennt selbst die 1975 angelegten Parks, hat die vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie gesichtet. Bei Oberbürgermeister Peter Kurz war die Freude über die positive Nachricht gestern groß: "Das ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Buga 2023 und gibt uns Planungssicherheit für die nächsten Monate", reagierte er.

Bevor die Verträge unterzeichnet werden, gibt es allerdings möglicherweise noch einen Bürgerentscheid. Ob er durchgeführt wird, darüber wird schon einmal der Hauptausschuss am 4. Juni diskutieren. Buga-Geschäftsführer Sandner will das Ergebnis der Planungsgruppen und einen eventuellen Bürgerentscheid abwarten, bevor er den endgültigen Zuschlag an die Quadrateá †stadt vergibt. Aus den Reihen einiger Bürger war in den vergangenen Monaten Kritik geäußert worden, weil sie durch die Einbeziehung eines Teils des Landschaftsschutzgebietes in der Feudenheimer Au beträchtliche Nachteile befürchten.

Nichtsdestotrotz gehen die Planungen weiter, ebenso die Gespräche mit der Bürgerschaft. "Wir begrüßen die Bundesgartenschau als Motor für die gesamte Stadtentwicklung Mannheims. Wir haben hier die Chance, die Stadtstruktur und somit die Lebensqualität in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern", begründet OB Kurz die langfristigen Buga-Pläne. Grundlage der neuen, zweiten Bundesgartenschau ist der in der Bürgerschaft geborene Wunsch nach mehr Grün. So entstand die Idee eines zusammenhängenden Grünzugs unter Einbeziehung der frei werdenden Spinelli-Kaserne. Ein Frischluft- und Grünkorridor, der vom Neckar bis zum Rhein reicht. "Mit solchen offenen Räumen kann Mannheim eine große Chance ergreifen, schöner zu werden - auch im Wettbewerb der Städte untereinander," so Peter Kurz. Zudem könne die Stadt als Wohnstandort punkten.

Die Zeit drängt: Noch vor der Sommerpause beginnen intensive Gespräche. Am 23. Juni findet im Stadthaus (18 Uhr) ein Informationsabend statt. Die verschiedenen Planungsgruppen" werden bis zum Jahresende arbeiten. Im Januar/Februar könnte es dann einen Bürgerentscheid geben.