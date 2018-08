Von Diana Deutsch

Da war dieser Gänsehautmoment. Ganz am Anfang, als alle sich auf dem Marktplatz versammelt hatten, um Gottes Segen für Speis und Trank zu erbitten. Raffaele Polani, der jüdische Kantor, und Kassan Cakmak, der Imam der Fatieh-Moschee, standen nebeneinander auf der kleinen Bühne vor der katholischen Marktplatzkirche St. Sebastian. Der eine komplett schwarz gewandet, der andere ganz in Weiß. Beide sangen. Mit klaren eindringlichen Stimmen. Erst der Jude auf Hebräisch den Psalm 126, dann der Muslim auf Arabisch den Vers 256 der zweiten Sure des Koran. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Toleranz made in Mannheim.

Zum dritten Mal hatte die Quadratestadt zur "Meile der Religionen" geladen. Auf 90 Tischen, die sich quer durch die Innenstadt schlängelten, offerierten Gläubige aus drei Weltreligionen und vielen verschiedenen Ländern kostenlos ihre Lieblingsspeisen. Die Resonanz war riesig. Etwa 6000 Gäste nutzten die Leichtigkeit des lauen Maienabends, um an der langen Tafel Platz zu nehmen. Man aß, trank, sprach über das Essen, das Wetter - und über Gott. "Mit der Meile der Religionen wollen wir der Welt ein Bild der Hoffnung und des Friedens geben", so der katholische Dekan Karl Jung.

"Ein Fest, ein Tisch, drei Religionen". Auf dem Papier klingt das Motto der dritten Mannheimer Meile simpel. In der Realität ist das Miteinander der drei Weltreligionen komplizierter. Selbst wenn es nur ums Essen geht. Juden nehmen nur koschere Gerichte zu sich. Fleischige und milchige Nahrungsmittel müssen streng voneinander getrennt aufbewahrt, gekocht und serviert werden. Muslime meiden Schweinefleisch. Und viele Christen tun sich, wenn auch nicht aus Glaubensgründen, schwer mit den orientalischen Süßspeisen. Es brauchte also ein wenig Phantasie, um "vom toleranten Nebeneinander zum freundschaftlichen Miteinander zu gelangen", wie der evangelische Dekan Ralph Hartmann das Ziel der "Meile" definiert.

Und tatsächlich, es ging. Die Juden hielten sich an frisches Obst. Die Muslimas mit Kopftuch belagerten den Tisch der katholischen Seelsorgeeinheit "Am Luisenpark", wo zig verschiedene Quarkdips offeriert wurden. Die Christen standen Schlange um den bosnischen Eintopf. Drei bis vier Stunden garen die Bosnier diverse Gemüse und Kräuter zusammen mit winzigen Krautwickeln in einem speziellen Tontopf, bis eine jede Zutat vom Geschmack der anderen durchdrungen ist. "So etwas habe ich noch nie gegessen", schwärmte eine ältere Mannheimerin. Und ihre sehr viel jüngere Tischnachbarin mit Baby bat sogar darum, den Topf kippen zu dürfen, um an die letzten Reste zu gelangen.

Es gab polnische Wurst auf einen Brotaufstrich aus Roter Bete und gebratenen indonesischen Reis, israelische Falafel und südamerikanisches Chili con Carne, alle Arten von Tzatziki und von Kartoffelsalat, Baklava und Linzertorte. Ja, es gab sogar einen Schokoladenkuchen verziert mit einer Marzipanversion der grünen Kuppel der Prophetenmoschee von Medina. Der kulinarische Knüller der Meile war jedoch der Tisch der griechisch-orthodoxen Gemeinde. Sie hat am vergangenen Sonntag ihr Osterfest gefeiert und servierte deshalb hart gekochte Ostereier in knallrot. "Die Farbe symbolisiert das Blut Christi, das Ei steht für die ganze Welt", erklärte Erzpriester Georgios Basioudis.